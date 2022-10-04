Dolara rezerv dayanmıyor: Dolar ne kadar oldu? (4 Ekim 2022)

04 Ekim 2022 Salı, 09:25

Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 83.45 ile 1998'den beri en yükseğe ulaşırken, piyasada genel beklenti yeni bir kur şoku olmaması halinde kasımda yüzde 90 ya da bu seviyenin sınırlı altında TÜFE'nin zirve yapacağı yönünde. Sert yukarı revizyonların yavaşladığı yıl sonu beklentileri ise artık yüzde 70-75 bandında yataylaştı.

İstanbul enflasyonu ile farkın 24 puan ile tarihi zirveye ulaşmasyıla TÜFE'de sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığı gerekçesi ile ölçüm kalitesine ilişkin soru işaretleri de devam ediyor.

GOLDMAN SACHS' IN FAİZ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs da TCMB'nin faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

Hükümet düşük faiz ile ihracat odaklı üretimi, yatırımı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Büyük bölümü baz etkisinin de katkısıyla yaşanacak enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ilk aylarında da devam edecek. Ancak ekonomistlere göre düşüşün ne kadar kalıcı olacağı ise TL'de yeni bir değer kaybı olmamasına bağlı.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.2 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.57'de 18.52/18.56 seviyesindeydi.

TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. Son bir ayda ruble ve peso, dolar karşısında değer kaybetmeyen nadir iki para birimi oldu. TL ise yüzde 1.8 değer kaybı yaşasa da en iyi performans gösteren üçüncü para birimi konumunda. Benzer para birimlerinde yüzde 8'e ulaşan kayıplar görüldü.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

HALKBANK KARARI

Öte yandan Halkbank ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili gerçekleştirdiği temyiz başvurusunun Yüksek Mahkeme tarafından kabul edildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte Yüksek Mahkeme'nin temyizi esastan görüşmeye başlayacağını duyurdu.

Bugün iç veri gündeminde TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu, Eylül ayı öncü dış ticaret verileri ve reel efektif döviz kurunu endeksi takip edilecek.

Enflasyonun geldiği seviyeler, TL'deki birikimli kayıplar hanehalkını zorlarken önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor.

Hükümet enflasyonun yarattığı negatif etkiyi ortadan kaldırmak için diğer ülkelerden daha güçlü olan bütçesini kullanmaya devam ediyor. Asgari ücret, memur emekli maaşlarında "yüksek" artış, emeklilikte yaşa takılanlar çalışmaları devam eden ve yılbaşına kadar netleşmesi beklenenler konular arasında. Seçim öncesinde sosyal ödemelerde de belirgin artış öngörülüyor.

Çalışmalarına üç aylık aranın ardından haftasonu başlayan TBMM'de görüşülecek ilk ekonomi yasası ile 2,000 TL'nin altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası da tasfiye edilecek.