Dolarda 30 TL beklentisi: 'Bekleyin görün bakalım, olacak mı olmayacak mı?'
Dolar küresel anlamda yükselişini sürdürürken, TL'nin kırılgan yapısı dolar karşısındaki değer kaybını hızlandırdı. Dolar/TL'de sürekli olarak yukarı yönlü hareket gözlemlenirken ekonomist Selçuk Geçer'den çok konuşulacak '30 TL' paylaşımı geldi.
Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor. Tüm zamanaların dolar/TL rekorunun kırıldığı 20 Aralık 2021'deki seviyeye sadece 45 kuruş kaldı.
Dolar/TL paritesi yeni haftanın ilk gününde de rekor tazelemeye devam etti. Gün içerisinde 17.80'i de geride bırakan dolar 17.8378 lira ile yılın zirvesine ulaştı.
DOLARDA 30 TL BEKLENTİSİ
Ekonomist Selçuk Geçer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dolardaki yükselişin durmayacağına işaret etti.
Geçer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor. Bekleyin görün bakalım OLACAK MI OLMAYACAK MI?"
5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor.— selçukgeçer (@_selcukgecer) July 25, 2022
Bekleyin görün bakalım OLACAK MI OLMAYACAK MI? #dolar
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