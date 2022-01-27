Dolarda Merkez Bankası ve Fed etkisi

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:18

Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13.5 seviyesinden yönünü sınırlı yukarı çevirirken Fed beklendiği üzere mart ayında ilk faiz artışı olacak şekilde sıkılaştırma sinyali verdi. Öte yandan piyasalarda bugün saat 10.30'da açıklanacak TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporundaki mesajları izlenecek. TCMB'nin 2022 sonu için mevcut enflasyon tahmini yüzde 11.8 ile piyasa beklentilerinden çok uzak.

Reuters'ın geçen ayki anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 27 seviyesinde bulunurken TCMB'nin piyasa katılımcı anketinde bu beklenti yüzde 29.75 seviyesinde.

Reuters'ın önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin anketi de henüz tamamlanmadı. Ancak piyasadaki genel beklenti TÜFE'nin Ocak'ta yüzde 36'dan yüzde 42 - yüzde 48 bandına ve Yİ-ÜFE'nin ise yüzde 80'li seviyelerden yüzde 100'e doğru yükselmesi bekleniyor.

Bu ortamda TCMB'nin yüzde 11.8 ile gerçeklerden şu an uzak olan tahmini ne kadar yukarı revize edeceği ve enflasyonu düşürmek için belirgin bir adım atıp atmayacağına yönelik mesajları ile TL'nin önceliklendirilmesine yönelik söylemleri takip edilecek.

TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri geçen hafta durdurdu. Ancak bu alışılagelmiş politikalara ters adım nedeniyle TL'nin değer kaybı geçen yıl yüzde 44 oldu.

FED SIKILAŞACAK

Fed Başkanı Powell'ın istikrarlı bir şekilde politika sıkılaştırma sinyali vermesinin ardından Asya borsaları 15 ayın dip seviyesine geriledi, kısa vadeli ABD tahvillerinin getirileri 23 ayın zirvesine yükseldi ve dolar değer kazandı.

Petrol fiyatları kâr realizasyonu gerçekleşmesine rağmen 90 doları aşarak son yılların zirve seviyelerine yükseldi.

Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti.

DOĞALGAZ KRİZİ

İç piyasada enerji kaynaklı üretim kesintilerinin ekonomiye etkileri izlenmeye devam ediyor. İran'dan doğalgaz tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle sanayicinin doğalgaz ve elektrik tüketimine getirilen kısıtlama sonrası şirketler art arda üretim durdurmak zorunda kaldı.

Azerbaycan Türkiye'ye gaz akışını artıracağını açıklarken sürecin Erdoğan sorunun 10-15 güne çözüleceğini söyledi. Sürecin sanayi üretimi üzerinde de negatif etkisi olması bekleniyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün günü 519/526 seviyesinden tamamladı. Öte yandan TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi gördüğü yüzde 25'in üzerindeki rekor seviyelerden yüzde 23'ün altına kadar geriledi.

REZERV SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Bugün iç piyasada haftalık rezerv, para banka ve menkul kıymet istatistikleri ile Hazine borçlanmaları takip edilecek.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamaya göre, geçen hafta TCMB rezervlerinin 1 milyar dolar civarında artması, lokallerin 2 milyar dolar civarında dövizini TL'ye çevirdiğini yansıtması bekleniyor.

Birçok bankacı TL'nin artık kamu tarafından yönlendirilen bir para birimi olduğu görüşünde ve bu sürecin sonunda nasıl bir denge oluşacağı bankacılar için net değil. TCMB verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamalar rezervlerin olası satışının aralık ayındaki hızda olmasa da ocak ayında da devam ettiğini gösteriyor.

Hazine'nin hafta başında düzenlediği 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesine ve TÜFE'ye endeksli 5 yıl vadeli sukukta rekor borçlanma gerçekleştirdi. Son dönemde görülen sabit kuponlu yerine TÜFE'ye endeksli tahvillere yönelme süreci gittikçe belirginleşiyor. Bugün kurumsal yatırımcılara yönelik düzenlenecek 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihraçlarına da yüksek ilgi bekleniyor.

ERDOĞAN: KAMU BANKALARINA YÖNELİN

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kur korumalı mevduat sisteminde tutarın 25 Ocak itibarıyla 203 milyar lirayı aşmış olduğunu, bu tutarın 58 milyar TL'sinin döviz hesaplarından dönüştüğünü söyledi.

Özel bankaların kredide yüksek faizle "sömürü çarkını" devam ettirdiğini belirten Erdoğan, vatandaşın kamu bankasına yönelmesini istedi.

Öte yandan piyasalarda dövizden TL'ye geçiş yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi avantajının da desteğiyle şirketlerin 90 milyar dolar tutarında döviz mevduatlarından 10 milyar dolar TL'ye geçiş bekliyor.