Bloomberg'den Türkiye analizi: Dolar kuvvetlenecek
ABD’de Fed’in enflasyona karşı faizleri artırması doların kuvvetlenmesiyle beraber bu yıl gelişen piyasaları zor durumda bırakabilir. Bloomberg Economics'e göre, Türkiye Fed'in faiz artırımlarına karşı Arjantin'in ardından en kırılgan ikinci gelişmekte olan ülke.
Bloomberg Economics’in çalışmasına göre, Arjantin Fed’in faiz artırımlarına karşı en kırılgan ülke konumunda bulunurken Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Arjantin ve Türkiye’nin ardından en fazla risk altında bulunan diğer ülkeler ise Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya.
Rusya ve Suudi Arabistan gibi enerji ihracının ekonomide önemli bir yere sahip olduğu ülkeler ise en az kırılgan gelişen piyasa ülkeleri arasında yer alıyor. Doların yükselmesi dolar cinsinden fiyatlanan emtiadan elde edilen gelirleri de artırarak bu ülkelerin doların kuvvetlenmesinden daha az etkilenmesi anlamına geliyor.
''ENDİŞE VERİCİ BİR DURUMDA''
Brezilya’nın halihazırda ekonomik resesyona sürüklendiğini ve buna ek olarak mali ve siyasi gerilimin de arttığını belirten Bloomberg Economics, Türkiye’de reel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek seviyelerde olduğunu belirterek ülkenin Brezilya’dan daha da endişe verici bir durumda olduğunu vurguladı.
TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI
Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.
Hükümet artık ekonomide yeni hedefin kalıcı cari fazla olduğunu belirterek bunun enflasyonda kısa vadeli negatif etkilerinin olabileceğini bunun da bütçe ile gidedileceğini belirtiyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
Nebati enflasyonun artabilaceğini ancak yüzde 50'ye ulaşmasını beklemediğini belirtirken yılsonunda %30'un altının mümkün olduğunu belirtti. Nebati'ye göre enflasyon 2023 seçimlerinde ise tek haneli olacak.
Piyasa beklentileri enflasyonda olası bir düşüşün ancak yılın ikinci yarısında başlayabileceğini, ondan önce ise enflasyonun yüzde 40-60 bandına yükseleceği şeklinde.
FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?
Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.
Video Haberler
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
En Çok Okunan Haberler
- ABD ve İngiltere 'ülkeyi terk edin' dedi
- Devlet öğrenciden vazgeçti
- Ceza talebinin gerekçesi ortaya çıktı
- 'Şakalaşırken öldü' iddiası: Tutuklandılar
- Kripto varlık sağlayıcısı BtcTurk'e ilişkin yeni gelişme
- Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu
- Galatasaraylı futbolcu hakkında şok iddia
- Trabzonsporlu efsane futbolcu geri dönüyor
- Diyanet bu satırlarına ne diyecek?
- İki doz BioNTech'ten sonra TURKOVAC