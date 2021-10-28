Dolarda yeni dalgalanmalara hazır olun

28 Ekim 2021 Perşembe, 15:47

CHP Ekonomi Masası TV’de dolardaki son hareketin nedenleri ve bundan sonra ne olacağı konuşuldu. CHP İzmir 24.Dönem milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, ekonomist Evren Devrim Zelyut’un sorularını yanıtladı.

Enflasyon yükselirken TCMB’nin faiz indirimlerinin doğal olarak dövize olan talebi artırdığını dile getiren Türeli, ''Önümüzdeki ekim, kasım, aralık ayında da enflasyonun yukarı çıkacağını görüyoruz, daha önceki programlarda baz etkisi nedeni ile yani geçtiğimiz yılın aynı aylarında enflasyon yüksek çıktığı için bu yıl enflasyonun ineceği söyleniyordu ama bu da olmayacak çünkü bu gelen zamlar sonucu enflasyonun aşağı düşmesi mümkün değil. Enflasyon yüzde yirmiyi geçecek ve tırmanma trendini devam ettirecek'' dedi.

'SIKINTILI BİR DÖNEME SOKMUŞTUR'

'Dolarda yeni dalgalanma olur mu?' sorusuna yant veren Türeli, ''zaten baktığımız zaman burada ekonomide, ekonomi yönetiminde yapısal problemler zaten var, 19 yıllık AKP döneminde bunların çözülmediğini aksine ağırlaştığını görüyoruz, diğer taraftan ülkedeki güven ve istikrar ortamındaki azalış, demokrasiden uzaklaşma, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı açılarından ortaya çıkan sorunlar ekonomide ciddi bir belirsizlik ortamı yaratıyor, bütün bunların üstüne kötü yönetim ve yanlış teşhisler, yanlış tedaviler Türkiye ekonomisini sıkıntılı bir döneme sokmuştur'' ifadelerini kullandı.

'KUR ARTIŞLARI KAÇINILMAZ'

Son olarak Türeli, güven ve istikrarın yeniden sağlanması için bir seçimin gerektiğini, geleceğe dair iyimser beklentilerin mevcut olduğunu, ancak an itibari ile enflasyon artışı ile kur artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtti.