Son dakika: Kavcıoğlu'nun açıklaması sonrası dolar tekrar yükselişe geçti

28 Ekim 2021 Perşembe, 12:18

Dolar/TL büyükelçi gerilimi sonrası denge bulduğu 9.50 etrafında yatay bir seyir izlerken, TCMB 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

Dolar yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla haftanın son işlem gününe 9.51 liradan başladı. Sabah saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumu öncesinde ise 9.57 liranın üzerini gördü. Dolar, sunum sırasında 9.60 lirayı aştı.

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Geçen hafta Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirmeden önce dolar 9.26 lira civarında seyrediyordu. Faiz kararı ve 10 ülkeyle yaşanan gerilimle dolar hafta başında 9.85 lirayla tarihi zirvesini görmüştü.