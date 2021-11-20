Dolardaki artış bütçe dengelerini bozdu

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görüşmelerinde konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kurdaki yükselişin garanti ödemelerini de artıracağına dikkat çekti. Şener, “2022 bütçesinde 42 milyar TL ödeme garantisi var. Birkaç hafta içerisinde 8 milyar lira arttı. Önümüzdeki yıl eğer kur ortalaması 11 lira olarak kalırsa 8 milyar lira şehir hastanelerine, otoyollara ve köprülere daha fazla para ödeyeceğiz” dedi. Komisyona AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın yaşamını yitirdiği haberinin gelmesi üzerine, soru-yanıt bölümü yapılmadı ve Bakan Adil Karaismailoğlu sorulara yazılı yanıt vereceğini belirtti.

Muhalefet milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında, iktidarın “geçiş garantili” projelerini eleştirdi. Projelerdeki garantilerin neden TL değil de dövizle verildiğini soran CHP’li Şener, “Bu garantili işler memleketi soyup soğana çeviriyor. Bütçenin rakamları daha şimdiden bozulmuş vaziyettedir” dedi.

‘MÜHENDİSİN İŞİNE KARIŞMA’

İYİ Partili Erhan Usta ise Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesini gündeme getirdi. Bir kamu kaynağının bu şekilde yok edildiğini söyleyen Usta, “Kaç milyar dolardır değeri yıktığınız pistin? Zaten garantilerden ödeme yapıyoruz bir de müteahhitte” dedi. Usta, pek çok projenin yapım şeklinin müteahhitlere bırakılarak masraflarının artırıldığını da belirterek “Sayın Bakan, şimdi, metrolar kent içinde normal şartlarda yeraltından, kent dışında yer üstünden gider. Bu Gayrettepe Havalimanı ve Halkalı Havalimanı, 69 kilometre tamamı yeraltından gidiyor. Bu dünyanın neresinde var” sorusunu yöneltti. Karaismailoğlu ise, “Allah’ını seversen bari mühendisin işine karışma” karşılığını verdi.

AKP’li vekiller de kendilerinden önceki dönemleri eleştirdi. AKP’li Öznur Çalık, havayolu ulaşımını herkesin kullanabileceği bir hale getirdiklerini savunarak “Önceden havada sadece kuşlar, böcekler uçardı, şimdi Türk Hava Yolları uçuyor ve şu anda havayolu halkın yolu oldu” dedi. CHP’li Ali Şeker, bu duruma “Uçağı da AKP bulmuş!” sözleriyle tepki gösterdi.

TAKSİ SORUNU TARTIŞILDI

Komisyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10 kez reddedilen taksi artırma teklifi de gündeme geldi. CHP’li Turan Aydoğan, UKOME’deki bakanlık üyelerinin teklifin reddine yönelik oy vermesine “Yerleştirdiğiniz çetenin buna ne hakkı var?” tepkisini gösterdi. Karaismailoğlu da buna “Terbiyesiz, çete sensin” karşılığını verdi.