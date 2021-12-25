Dolardaki gerilemeye rağmen zam yağmuru sürüyor

25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:50

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki gerilemeye rağmen, fiyatların yüzde 15-25 oranında arttığını belirtti. Palandöken, "Döviz kurlarındaki sert düşüş, vatandaşın mutfağına yansımadı. Belki polisiye tedbirler caydırıcı olacak ama esas olan ticaretin ticaret ahlakıyla bağdaşması” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, dövizin düşüşe geçtiği andan itibaren fiyatlarda indirim yapılması yönünde çağrılar yaptığını, ancak karşılık bulamadığını belirterek, şunları söyledi:

“YENİ YIL BAHANE ZAMLAR ŞAHANE''

''Döviz kurlarındaki sert düşüş, vatandaşın mutfağına yansımadı'' diyen Palandöken, ''Raflardaki ürünlere maalesef indirim yapılmadı. Hatta ‘yeni yıl bahanesi zamlar şahanesi diye’ etiket fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 25 civarında ürünlere zam yapıldı. Yeni zamlar, gazlı içecekler başta olmak üzere diğer ürün gruplarına yansıtıldı. Vatandaş artık bu dolar ve eurodaki düşüşü mutfağında hissetmek istiyor. Bunun için belki polisiye tedbirler caydırıcı olacak ama esas olan ticaretin ticaret ahlakıyla bağdaşması'' ifadelerini kullandı.

''İTİBAR KAYBETTİREN HAREKETLER VAR''

Palandöken, ''Günde 4-5 kere etiketi değiştiriyorsun, değiştirmeye yetişebiliyorsun. Bugün piyasa hakimiyetini ele geçirdin diye fiyatların neredeyse yüzde 15 - yüzde 25’lik bir artış yaptın. Bunlar vatandaşın gözünde itibar kaybettiriyor. Fiyatların süratle makul seviyeye düşürülmesi gerekiyor. Petrol ürünlerine yapılan zamlar da ürünün tarladan sofraya gelinceye kadar ki navlunları etkiliyor. Yani topyekûn herkes elini taşın altına koymalı. Fiyat etiketlerini bir günde 4 kere değiştirenler 5’inci gün oldu fiyatlarda herhangi bir indirim yapmadı. Tüketicilerin mutlak ve mutlak korunması için fiyatlarda indirimi yapılması gerektiğine inanıyoruz'' dedi.