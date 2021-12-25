Patronlar dolar kuruna isyan etti: Büyük bir darbe alması demek

25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:06

Dolar/TL 18,40 rekorundan sert düşüş ve ardından her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı. Dolar kuru AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası en düşük 10,25 en yüksek 14,38 seviyelerinden işlem gördü.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Ege Bölgesi Sanayi Başkanı Ender Yorgancılar, gelen müdahale için geç kalındığını belirtti ve “İmkân varmış döviz kuru bu kadar artarken müdahale için neden bekledik” yorumunu yaptı.

''2021’İ ARAR DURUMA DÜŞECEĞİZ''

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların stabil kur beklentisinde olduğunu tekrarlayarak, “İhracatçılar bu ortamda sipariş almada tedirginlik yaşıyor, sipariş alsa da nasıl üretip teslim edeceğini öngöremiyor. İhracata dayalı büyüme stratejimiz 2022 yılında olumsuz etkilenecek. 2021’i arar duruma düşeceğiz” şeklinde konuştu.

''ZAMLAR GERİ ALINMIYOR''

Eskinazi, “Yüksek kur nedeniyle yapılan zamlar geri alınmıyor. Devlette akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimini ÖTV’ye yansıttı. Piyasalar bunu baz alıyor. Devletin uygulamasının arkasına sığınılıyor” dedi.

''BÜYÜK BİR DARBE ALMASI DEMEK''

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise, istikrarın olmadığı bir yerde güven oluşamaz, güvenin olmadığı bir yerde de hayat devam edemez. Tüm bu yaşananlar ihracat sektörünün büyük bir darbe alması demek” diye konuştu.,,