Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıkladı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:24

İntegral Forex TV’de İntegral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu Yatırım Rehberi Atilla Yeşilada oldu.

Atilla Yeşilada, piyasalarda ne oluyor? sorusuna yanıt verdi. Doların yükselmesini ve doların düşüşünü değerlendiren Atilla Yeşilada, Dolar nereye kadar yükselecek? Dolar ne olacak? Dolar'ı olan ne yapmalı? Piyasası neler bekliyor? Ocak'ta piyasalar nasıl olacak?" gibi sorulara da yanıt verdi.

3 Ocak'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklayacağını belirten Yeşilada, Ocak ayında Tüfe'nin yüzde 27, yüzde 30 bandında beklediğini belirtti.

''ENFLASYON VE DEVALÜASYONU TETİKLEYECEK''

Yeşilada, ''Vatandaşların yatırımlarının kur karşısında olmasa da enflasyon karşısında yatırımlarının değer kaybedeceğini ve bunu gören vatandaşların döviz garantili TL yatırımlarına yönelmeyeceğini'' ifade etti.

Yeşilada, ''Bu sistemin vatandaşlar yönelse dahi enflasyon ve devalüasyonu tetikleyeceğini'' belirtti.

DOLAR TAHMİNİ

2022 yılındaki dolar fiyatlarına ilişkin konuşan Yeşilada, dolar kurunun 2022 yılında 2021 yılının sonundaki fiyatının 1.25 çarpısı olacağını belirtti. Ancak AKP'nin dolar kuru hedefinin 9 lira olduğunun da altını çizdi.