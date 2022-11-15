Doların gözü G20 zirvesinde: Dolar ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)

15 Kasım 2022 Salı, 09:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bali Adası'ndaki G20 liderler zirvesine katılırken, katılımcı ülke liderleri ile ikili görüşmeler de yapıyor. Erdoğan bu sabah Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile biraraya geldi.

Bugün iç piyasada bütçe dengesi yakından izlenecek, yurtdışında ise Euro bölgesi büyüme ve ABD ÜFE verileri takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı saat 11.00'de ekim ayı bütçe verilerini açıklayacak. Bütçe verileri kur korumalı mevduatın yarattığı (KKM) yük anlamında da yakından izlenecek. Bütçeden KKM için eylülde 9.3 milyar TL ödeme yapıldı, bu yıl yapılan ödeme 84.9 milyar TL'ye ulaştı.

Yurtdışı piyasalarda ise ABD merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasının daha da sıkılaşabileceğine işaret ederken, dolar yen karşısında değer kazandı, diğer başlıca para birimleri karşısında da kazanımlarını korudu.

TL REEL OLARAK DEĞER KAZANSADA NOMİNAL OLARAK DEĞER KAYBEDİYOR



Dolar endeksi erken işlemlerde yüzde 0.03 artarak 107.00 seviyesine yükseldi.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard'ın dün, enflasyonla mücadele edebilmek için faiz oranlarının yavaş da olsa artmaya devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamaları ile dolar sterlin karşısında değer kazandı, euro karşısında da iki aylık dip seviyesinin yüzde 1 üzerinde işlem gördü.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetse de, faiz indirimlerinin de yeniden başladığı son üç ayda yatay bir seyir izlemeye başladı.

Türk Lirası enflasyon kadar değer kaybetmediği için nominal olarak değer kaybediyorfakat reel olarak değerleniyor.



NOMİNAL VE REEL DEĞER NEDİR?



Ekonomi ile ilgili olan herhangi bir istatistiğin nominal değeri, verilen zamandaki para biriminin değeriyle ölçülür. Reel değer, aynı istatistiğin enflasyona göre ayarlandıktan sonraki hâlini belirtir.

