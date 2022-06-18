Doların haftalık seyri
Haftaya dolar/TL 17.20 üzerinde yukarı yönlü baskı altında başladı. Çarşamba akşamı Fed'in faiz artırımından sonra TL'de değer kaybı süreceği endişeleri devam etti.
Dolar/TL, ekonomi yönetimi tarafından geçtiğimiz hafta koordineli şekilde atılan adımların TL'de toparlanma sağlayamamasının ardından 17.20 üzerinde yukarı yönlü baskı altında haftaya başladı.
Hafta ortası Türkiye piyasalarının kapanışının ardından gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde iç gündemde mayıs ayı bütçe verileri, konut satışları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM grup toplantısı konuşması takip edildi. Kur ise 17.30 bandında ilerledi.
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI
ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba akşamı 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e yükseltti. Bu durumda Dolar/TL, 17 üzerinde baskı altında kalmayı sürdürürken TL'de değer kaybının süreceği endişeleri de devam etti.
Piyasalarda Merkez Bankası'nın 23 Haziran faiz kararı öncesi dün piyasa katılımcıları anketi verileri takip edildi.
Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17.57 TL iken, bu anket döneminde 18.89 TL oldu.
Dolar/TL haftaya kapanışını 17.31'den tamamladı.
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