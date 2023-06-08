Doların yükselişi sürerken Demirtaş’tan bir yorum daha geldi: ‘Bırakın ilk anda 25’e gitsin’
Prof. Dr. Özgür Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Dolar-TL’nin ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için GERÇEKTE olduğu değerin altında tutulması ve baskılanması büyük hata idi. Bırakın ilk anda bi 25’e gitsin” ifadelerini kullandı.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, döviz kurlarının TL karşısında rekor üstüne rekor kırmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Kurların baskılanmasının hata olduğunu ifade eden Demirtaş’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Dolar-TL’nin ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için GERÇEKTE olduğu değerin altında tutulması ve baskılanması büyük hata idi.
Bırakın ilk anda bi 25’e gitsin.
Sonrada neden bunların olduğunun muhakemesini doğru yapıp problem çözülsün.”
Dolar-TL’nin ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için GERÇEKTE olduğu değerin altında tutulması ve baskılanması büyük hata idi.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 8, 2023
Bırakın ilk anda bi 25’e gitsin.
Sonrada neden bunların olduğunun muhakemesini doğru yapıp problem çözülsün.
Mevcut durumda, Türk Lirası dolar karşısında 23.33 seviyesinde işlem görürken, Euro 25 liranın üzerinde. Dün Türk Lirası dolar karşısında yüzde 7’nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Dolar seçim öncesi 20 liranın altındaydı.
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