Özgür Demirtaş: 'Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz'
Türk Lirası döviz karşısında değer kaybını sürdürüyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yeni kabinede ekonominin başına Mehmet Şimşek getirildi. Bugün ise piyasalarda yükseliş şiddetlenirken dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
"MEHMET ŞİMŞEK’E YARDIM ETMELİYİZ"
Doların artışı ile ilgi olarak ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için şu çağrıyı yaptı:
"Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız.Bu memleket hepimizin. Durum vahim."
Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 7, 2023
Bu memleket hepimizin. Durum vahim.
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