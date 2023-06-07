Özgür Demirtaş: 'Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz'

Türk Lirası döviz karşısında değer kaybını sürdürüyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 18:02
Özgür Demirtaş: 'Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz'
Abone Ol google-news

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yeni kabinede ekonominin başına Mehmet Şimşek getirildi. Bugün ise piyasalarda yükseliş şiddetlenirken dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 

"MEHMET ŞİMŞEK’E YARDIM ETMELİYİZ"

Doların artışı ile ilgi olarak ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için şu çağrıyı yaptı:

"Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız.Bu memleket hepimizin. Durum vahim."


Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek dolar/TL dolar kuru dolar

İlgili Haberler

Bahçeli’nin 'Mehmet Şimşek’ açıklamaları yeniden gündemde

Bahçeli’nin 'Mehmet Şimşek’ açıklamaları yeniden gündemde
Ekonomi bürokrasisine yeni isimler geliyor: Mehmet Şimşek ile ‘uyumlu’ çalışabilecek isimler aranıyor

Ekonomi bürokrasisine yeni isimler geliyor: Mehmet Şimşek ile ‘uyumlu’ çalışabilecek isimler aranıyor
Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten yakın çevresine itiraf

Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten yakın çevresine itiraf

En Çok Okunan Haberler