Dolarları yakıp 'inadına Türk parası' demişlerdi: Türkiye'nin dolar zengini illeri çok şaşırtacak!

BDDK verilerine göre, toplam mevduat içindeki yabancı para mevduatının payının en yüksek olduğu iller belli oldu. Listenin başında yer alan şehirler dikkat çekerken akıllara 2016 yılında esnafın yaktığı dolarları getirtti.

Remzi Akkök
Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:20
Dolarları yakıp 'inadına Türk parası' demişlerdi: Türkiye'nin dolar zengini illeri çok şaşırtacak!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı en yüksek olan iller belli oldu.

Listenin başında Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Nevşehir ve Bayburt gibi şehirlerin yer alması dikkat çekti.

Toplam mevduat içerisinde yabancı para mevduat payının en yüksek olduğu il yüzde 52'yle Kırşehir olurken onu yüzde 51,4 ile Aksaray takip etti.

Yozgat'ın payı yüzde 50, Nevşehir'in yüzde 49,2 olarak hesaplanırken Bayburt'un oranı ise yüzde 48,4 oldu.

NELER OLMUŞTU?

Açıklanan veriler, akıllara 2016 yılında Aksaray'da hayvan pazarında esnafın yaktığı dolarları getirtti.

O dönem, Avrupa ve Amerika tarafından Türkiye’ye yapılan yaptırımlara tepki gösteren üreticiler, hayvan pazarına 'Pazarımızda Dolar ve Euro Geçersizdir’ yazılı pankart asarak dolar ve Euro üzerinden alışverişi durdurmuştu.

Ardından dolarları yere atarak ayakları ile çiğneyen hayvan üreticileri, daha sonra da dolarları yakarak ateşe vermişti.

Dönemin Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise, "Bizlerde Anadolu insanları olarak bundan sonra pazarımızda Euro ve dolar geçmeyecek. Biz inadına Türk parasını kullanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE DOLAR ZENGİNİ İLLER 

Ekonomist Şenol Babuşcu'nun oransal hesaplamalarına göre işte toplam mevduat içinde yabancı para mevduatın payının en yüksek olduğu iller:


BDDK döviz mevduatı Mevduat

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