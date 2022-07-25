Son Dakika: Dolar/TL 18'in kapısına dayandı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:32

Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürürken 20 Aralık 2021'deki psikolojik eşik olan 85 seviyeye geldi.

TCMB'nin tahminini yüzde 42'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılırken yüzde 70 olan piyasa beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Amerikada güçlü dolara destek gelince eşik aşıldı. 18.84' ün üzerinde işlem görüyor. Döviz bürolarında ise 18 liradan satış yapılıyor.

PİYASANIN ANA GÜNDEMİ 'YENİ DIŞ DÖVİZ KAYNAĞI'

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Mevcut politika ile TL'nin her gün sınırlı değer kaybettiğini görüyoruz. Dövizde denge ancak TL'de sınırlı da olsa değer kaybı ile sağlanabiliyor. Yeni dış döviz kaynağı gelip gelmeyeceği hala piyasanın ana gündemi. Ekonomiye taze kaynak ihtiyacı tarihte olmadığı kadar yüksek. Yaz ayları nedeniyle turizm desteği de büyük" dedi ve ekledi:

Merkez Bankası ayrıca geçen hafta faize değil, kredi ve likidite yönetimi gibi makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirterek politika faizini yüzde 14'te tutmuştu.

TCMB'nin net rezervleri 6 milyar dolar ile 2002'den beri en düşük seviyelerde seyrederken bankacılar swap hariç döviz rezervlerinin ise eksi 55 milyar dolar hesaplıyor.

"Bu hafta başlayacak ve 3-5 hafta yoğunlaşacak kurumsalların KKM geri dönüşleri de piyasalarda takip ediliyor. Henüz KKM kaynaklı yüklü bir döviz talebi görmedik. Ancak KKM dönüşlerinin döviz talebi yaratıp yaratmayacağını TL'deki seyir için önemli olacak" dedi.