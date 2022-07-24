Ben iktisatçıyım diyerek duyurdu: 'Dolar bugün 17.5, yarın...'

24 Temmuz 2022 Pazar, 09:54

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, “Ben ekonominin ne kadar kötü olduğunu biliyorum, ben iktisatçıyım. Böyle giderse daha da kötüye gidecek. Dolar bugün 17,5 lira, yarın 25,5 lira olacak onu da biliyoruz, bunlara dur demek lazım" dedi.

Başkan Özal, partililere kısaca şunları söyledi:

“Şu anda bu saatten sonra emekli olmuş bir insanım ben. Bugün Türkiye’de çok insan siyaseti mevki, makam ve para için yapıyor, bundan hayır gelmez. 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Bizim hiçbir partiyle, hiçbir liderle bir kavgamız olamaz, olmaması gerekir. Bugün iktidarın da muhalefetin de aleyhine konuşmam çünkü bu çözüm getirmiyor. Televizyonlarda izliyoruz insanlar çıkıyorlar ekonominin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar, ben ekonominin ne kadar kötü olduğunu biliyorum, ben iktisatçıyım, yurtdışında eğitim gördüm orada çalıştım. Ben de size anlatabilirim ekonominin ne kadar kötü olduğunu ama bu çözmüyor ki…

Anlatmak problemlerin çözümleri değil, çözümleri anlatmak önemli. Ben genelde televizyonlara çıktığımda vergiden, vergi reformundan, Merkez Bankası para politikasından, halkın anlayacağı şekilde neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum.

Evet çok kötü olduğunu biliyoruz, böyle giderse daha da kötüye gidecek onu da biliyoruz. Dolar bugün 17,5 lira, yarın 25,5 lira olacak onu da biliyoruz, bunlara dur demek lazım. Ben Tayyip Bey aleyhine konuşmuyorum ama hükümeti ekonomi konusunda eleştiriyorum. Ekonomi yönetimi yanlıştır, bunları söylüyoruz zaten halimiz belli. Biz kimseyle kavga etmek için gelmiyoruz, biz sadece vatandaşın problemlerini çözmek için uğraşıyoruz. Kavganın sonu yok, millet de kavgadan bıkmış, Türkiye için ne yapmamız lazım onu konuşalım, hatta iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan oturup konuşalım.”