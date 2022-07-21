Faiz kararı sonrası dolar daha da yükseldi: Dolarda rekor üzerine rekor kaydediliyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda başlayan hareketlilik kararın ardından da devam etti. 14.00'da açıklanan karar öncesinde dolar 17.72 ile yılın zirvesine ulaşmıştı. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik sürdü, dolar yeni bir zirve kaydetti.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda yaşanan hareketlilik faiz kararının ardından da devam etti.
Türkiye'de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85'e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen Merkez Bankası (TCMB)bugün de politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı.
Euro/dolar paritesinde dolardan tarafa yaşanılan değişiklik ile dolar tüm para birimleri karşısında güçlü bir pozisyon edindi. Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısı dolardaki güçlenmeden TL'nin hızla etkilenmesine sebep oldu ve dolar sürekli olarak zirve tazelemeye başladı.
KARAR ÖNCESİ DOLAR DA EURO DA ZİRVE GÖRMÜŞTÜ
Karardan önce başlayan hareketlilik ile dolar/TL paritesi 17.72 ile yılın zirvesine ulaşırken, Euro' da 18.0626 seviyesine ulaşmıştı.
Türkiye'de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85'e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde bugün değişikliğe gitmemesi ve kur krizinin tetiklenmesi eleştirilere sebep oluyor.
KARAR SONRASINDA DA HAREKET DEVAM ETTİ
Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde zirveyi gören döviz kurlarındaki hareketlilik kararın ardından da devam etti.
Karar öncesinde 17.68 seviyelerinde hareket eden dolar/TL paritesi, kararın ardından 17.7325'e ulaşarak yılın yeni zirvesine ulaştı.
Dolardaki, yukarı yönlü hareket ile bugün rekor üzerine rekor kaydedildi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- İşçilere SMS ile çağrı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- JBL ses sistemli 4 çeker makam aracı aldı