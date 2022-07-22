Selçuk Geçer'den endişelendiren dolar tahmini

22 Temmuz 2022 Cuma, 07:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 182,4 milyar dolar oldu. Böylelikle bu veride yeniden rekor görüldü. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 133,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 oranında artarak 55,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 oranında artarak 48,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında artarak 11,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 oranında azalarak 15,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,2 oranında artışla 16,9 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 24,5 oranında artışla 11,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,0 oranında artarak 43,1 milyar dolar seviyesinde görüldü.

"DOLAR 22 HAYIRLI OLSUN"

Dolara ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer de döviz cinsinden kısa vadeli borç stokunun 182 milyar dolar olarak açıklanmasından hemen sonra bir tweet paylaştı ve dolar kurunun göreceği rakamı açıkladı.

Geçer, "Döviz cinsinden kısa vadeli borç stoku 182.3 milyar dolar ile rekor kırdı. Dolar 22 hayırlı olsun" dedi.

Döviz cinsinden kısa vadeli borç stoku 182.3 milyar dolar ile rekor kırdı.



Dolar 22 hayırlı olsun — selçukgeçer (@_selcukgecer) July 19, 2022



