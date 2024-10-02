Dolar/TL güne nasıl başladı? 2 Ekim 2024 Çarşamba dolar ve Euro fiyatları...

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2240 liradan, avro 37,8970 liradan güne başladı.

Dolar/TL güne nasıl başladı? 2 Ekim 2024 Çarşamba dolar ve Euro fiyatları...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:08

Serbest piyasada 34,2220 liradan alınan dolar, 34,2240 liradan satılıyor. 37,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,8970 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2210 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9830 lira olmuştu.


Etiketler: #serbest piyasa #dolar #avro

İlgili Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 71,75 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 71,75 dolar
Dolar/TL güne nasıl başladı? 1 Ekim 2024 Salı dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL güne nasıl başladı? 1 Ekim 2024 Salı dolar ve Euro fiyatları...
Deutsche Bank'tan Türkiye analizi: Büyüme hızı düşecek! Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini...

Deutsche Bank'tan Türkiye analizi: Büyüme hızı düşecek! Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler