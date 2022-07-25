Dolar/TL günü nasıl kapattı?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:51

Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla gün içerisinde 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürürken 20 Aralık 2021'deki psikolojik eşik olan 85 seviyeye geldi.

TCMB'nin tahminini yüzde 42'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılırken yüzde 70 olan piyasa beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Amerikada güçlü dolara destek gelince eşik aşıldı. Gün içerisinde en yüksek 15.85'i gördü. Gün içerisinde en düşük ise 17.73'ü bulurken kapanışı 17.82'den tamamladı.

REZERVLER DİP SEVİYELERDEYDİ

TCMB net uluslararası rezervleri 8 temmuz haftasında gördüğü 20 yılın en düşük seviyesi olanolan 6,1 milyar dolardan 15 temmuzda 6.4 milyar dolara yükselse de dip seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler 15 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yaklaşık 0,3 milyar dolar artışla 6,4 milyar dolar oldu.