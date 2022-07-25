Washington’dan güçlü dolara üstü kapalı destek

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:20

Doların yen karşısında 1998’den, Euro karşısında 2022’den beri zirveye çıkmasının ardından ABD Kongresi'nde aralarında Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın da bulunduğu isimler yaptığı konuşmalarda dolardaki yükselişe değinmedi.

ABD hükümeti doların yükseldiği geçmiş dönemlerde bu tutumun tam tersi politika izlemiş, kanun yapıcılar 2013’te kuru denetleme yasası için başvurmuş, eski Başkan Donald Trump Fed’e doları zayıflatmak için çağrıda bulunmuştu.

Ancak bu dönemde 40 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyon rakamları bu durumun tersine dönmesine neden oldu. Her ne kadar ekonomistler güçlü doların enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olmayacağını belirtse de politika yapıcılar dolardaki yükselişten memnun görünüyor.

'POLİTİKA YAPICILAR DOLARDAKİ YÜKSELİŞTEN MEMNUN'

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Üyesi Jared Bernstein Bloomberg’e verdiği mülakatta “Bu konuda Başkan Joe Biden ile görüşüyoruz. Başkan bu konuya çok ilgili. Enflasyonist baskılarla ilgili endişelerin olduğu bir ortamda güçlü dolar ithalatı daha ucuz hale getirir” değerlendirmesini yaptı.

ABD Hazine Bakanı Yellen’ın kur konusunda Biden hükümetinin diğer yetkilileri kadar net bir tutumu yok. Ancak Yellen Fed Başkanı olarak görev yaptığı dönemde güçlü doların büyümeye aşağı yönlü baskı yaptığını belirten açıklamalar yapmıştı. Geçen sene bakan olarak göreve başladığından beri yüzde güçlü dolar politikasını benimsemeyen Yellen 18 Mayıs’taki konuşmasında ‘yüksek faizler nedeniyle dolardaki güçlenmenin anlaşılabilir olduğunu’ belirtmişti.