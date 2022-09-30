Dolar/TL rekorda kalmayı sürdürüyor: Dolar ne kadar oldu? (30 Ekim2022)

30 Eylül 2022 Cuma, 09:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan politika faizinin yıl sonunda tek haneye ineceğinin sinyalini verirken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve kredi politikaları piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Bugün iç piyasada Erdoğan'ın dün düzenlenen ekonomi konferansı katılımcılarına yapacağı konuşma, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri, Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma stratejisi ve piyasa kapanışı ardından Standard & Poor's tarafından açıklanacak olası kredi notu değerlendirmesi takip edilecek.

KUR ZİRVEDE YAVAŞ YÜKSELİŞTE

TCMB'nin bu ayki faiz indiriminden beri TL, dolar karşısında yüzde 3.1 değer kaybederken dolar/TL bu sabah saat 08.44'te 18.54 seviyesindeydi.

TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. TL'de günlük olarak sınırlı kalan ancak her gün devam eden kayıplar bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Son bir ayda ruble ve peso, dolar karşısında değer kaybetmeyen nadir iki para birimi oldu. TL ise yüzde 1.7 değer kaybı yaşasa da en iyi performans gösteren üçüncü para birimi oldu. Benzer para birimlerinde yüzde 8'e ulaşan kayıplar görüldü.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 28.9, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL birikimli olarak hala gelişmekte olan ülkeler arasında son bir yıl ve daha uzun vadede en kötü performans gösteren para birimi olma özelliğini taşıyor.

KREDİLERDE FATURA KARŞILIĞI KULLANIM GENİŞLEYECEK

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirdi. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler alıyor.

Politikalarla net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.

TCMB'nin bu hafta da önceki adımlarını güçlendirerek şekilde "kaynakların doğru yere yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımı durdurmayı amaçlayan" yeni adımlar attı. Değişiklikler bazı kredilerde kademeli olarak fatura karşılığı kullanıma geçilmesini öngörüyor.

Enflasyonun geldiği seviyeler, TL'deki birikimli kayıplar hanehalkını zorlarken önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi de piyasalarda takip ediliyor.

Hükümet ise enflasyonun yarattığı negatif etkiyi ortadan kaldırmak için diğer ülkelerden daha güçlü olan bütçesini kullanmaya devam ediyor. Asgari ücret, memur emekli maaşlarında "yüksek" artış, emeklilikte yaşa takılanlar çalışmaları devam eden ve yılbaşına kadar netleşmesi beklenenler konular arasında.