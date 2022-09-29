Erdoğan konuşurken dolarda yeni rekor geldi
Dolar tarihi zirvesini gün içinde ikinci kez yeniledi. Dolar AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında zirve yaparken Erdoğan faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini savundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TESK Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada dolar bir 18,55 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Dün yüzde 0,4 artışla 18,5092'den kapanan dolar, bugün 18,55 seviyesini gördü. Dolar, daha sonra tekrar 18,54 seviyesine çekildi.
Erdoğan bugün yaptığı konuşmada faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik sinyaller verdi. Erdoğan "En büyük düşmanım faizdir. Şu an yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. MB ile de bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki PPK toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Aramızda yüksek faizi savunanlar yok mu, var. Başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyorlar. Ama Cumhurbaşkanınız düşük faizi savunuyor. Enflasyonla bir mücadelemiz var, inşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faiz ile ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum" ifadelerine yer verdi.
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