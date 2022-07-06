Dolar/TL yine rekora koşuyor! Ekonomist Oğuz Demir: 'Müdahale edemezler'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:22

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin TL krediye erişimini engelleyen kararının ardından, 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, 16.03'e kadar geriledikten sonra dün yeniden yükselişe geçti.

Dün başlayan yukarı yönlü hareket bugün de devam etti ve dolar 17.25'yi de geride bıraktı. Dolardaki artışın enflasyonu negatif etkileyebileceği gerçeği yurttaşları 24 yılın zirvesine ulaşan enflasyonun daha artacağı yönünde endişelendiriyor.

Gün içerisinde en yüksek 17.2524 seviyesini gören dolar/TL kuru, BDDK kararının ardından en yüksek seviyeye ulaştı.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan ekonomist Oğuz Demir, BDKK kararını geçici çözümleri olan bir karar olarak değerlendirirken dolardaki yükselişin küresel gelişmelerden kaynaklandığını belirtti.

"MÜDAHELE EDEMEZLER"

Oğuz Demir, "Dolar şu an tamamen dünyadaki gelişmeler üzerinden hareket ediyor. Türkiye kırılgan bir konumda olduğu için dolar endeksi yukarı gidiyor. Cari açığı yüksek olan bir ekonomiyiz. Bu sebeple dolar her fırsatta yukarı yönlü hareket ediyor" derken dünyadaki gelişmeler sebebiyle olan harekete müdahale edilemeyeceğinin altını çizdi.

"Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine kredi mekanizması ya da piyasada dış ticaret yapan şirketlerin ya da bankaların dövizle ilgili işlemleriyle ilgili adım atabilirler ama bu da işe yaramaz" diyen Demir, hükümetin müdahale edecek araçlarının artık çok sınırlı olduğunu ve müdahale için çok uca gitmeleri gerektiğini söyledi.

Demir, olası bir müdahalenin yaratacağı hasarın dolar/TL'deki yükselişten çok daha büyük olacağını aktardı.

"FAİZ SİLAHI KULLANILMIYOR"

Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketi durdurmak için gerekli olan ekonomik silahları rezervler ve faiz politikası olarak sıralayan Demir, Türkiye'nin rezerv silahı olmadığını, faiz silahının zaten kullanılmadığını ifade etti.

Bu sebeple ekonomimizin dışarıdaki gelişmelere karşı korumasının zayıf olduğunu söyleyen Demir, küresel gelişmeler aleyhimize devam ettiği sürece böyle anlık yükselişleri görmemizin mümkün olduğunu aktardı.