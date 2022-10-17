Dolar/TL zirveye yakın seyrediyor: Dolar ne kadar oldu? (17 Ekim 2022)

17 Ekim 2022 Pazartesi, 09:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına katılırken; yardımcısı Fuat Oktay, bugün TBMM'ye sunulacak 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Hazine'nin yayımlayacağı ekim ayı bütçe verileri de iç gündemde takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, küresel mali koşullarda devam eden sıkılaşma ve bunun beraberinde getirdiği resesyon endişeleriyle gerileyen Wall Street'i izleyerek düşüş kaydetti.

İngiltere'deki finansal istikrarsızlık endişeleri artırırken, yatırımcılar bugün İngiltere tahvil piyasalarındaki fiyatlamaları izleyecek.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Cuma günü maliye bakanını görevden almasının ardından yatırımcıların endişelerini bir miktar hafifletmesi mümkün. Buna karşın, İngiltere basınında muhafazakar partinin Truss'ı parti başkanlığından alacağı, yani yeni bir başbakan seçilebileceğine dair haberler yer aldı.

ABD'de enflasyonun cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından piyasalarda merkez bankasının önümüzdeki ay 75 baz puan faiz artıracağı tümüyle fiyatlara yansıdı. Vadeli işlem kontratlarına göre Aralık'ta da 75 baz puan artırım bekleniyor.

SENDİKASYONLAR PİYASA ODAĞINDA

Bankaların sendikasyon dönüşlerinin yaklaşmasıyla birlikte yenilemeler ve maliyetler de piyasada takip edilmeye başlandı. Ay bitmeden Akbank ve Yapı Kredi sendikasyon yenilemelerini tamamlayacak. Bu iki bankayı önümüzdeki ay İş Bankası ve Garanti takip edecek.

Konuya yakın dört bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre Akbank'ın geçen yıl Ekim ayındaki iki dilimli sendikasyon kredisinde maliyetler neredeyse ikiye katlanarak Libor/Euribor artı yaklaşık yüzde 4 seviyelerine yükseldi.

Bankanın önceki sendikasyonlarda yüzde 100'ü aşan çevirme oranının ise artan maliyetler nedeniyle yüzde 100'ün altında kalması bekleniyor.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR

TCMB'nin faiz kararı bu hafta perşembe günü açıklanacak. Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyali ardından Reuters anketinde TCMB'nin kademeli indirimlerine Ekim ayında 100 baz puan ile devam edeceği bekleniyor.

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'nin ay bitmeden enflasyon raporu ve TBMM'de gerçekleştirmesi beklenen bir sunumu da bulunuyor.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.37'de 18.55/18.58 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 55 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. TBMM'de görüşmeleri dün başlayan torba tasarıda bu etkileri azaltmayı amaçlayan bir çok düzenleme bulunuyor.