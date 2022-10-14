Dolar yükselişini sürdürüyor: Dolar ne kadar oldu? (14 Ekim 2022)

14 Ekim 2022 Cuma, 09:30

ABD'de artan tüketici fiyatlarının uzun süre yüksek faiz oranlarını gerektireceği ve küresel resesyonu hızlandıracağı endişeleri sürdü. Dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısına çevrilirken, Fed'in 75 baz puan daha faiz artırması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GENELE YAYILDI

İç piyasada bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcı anketi ve TÜİK konut satışları takip edilecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi ve bunu her ay 100 baz puanlık indirimlerle yapması beklentisi genele yayıldı.

TCMB'nin faiz kararı önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Banka ayrıca bu ay sonunda enflasyon raporu ile tahminlerini de güncelleyecek.

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında. Rusya'nın Avrupa Birliği'ne doğalgaz sevkiyatı için en güvenilir rota olarak Türkiye'yi göstermesi ve liderlerin görüşmeleri de dün piyasalarda takip edildi.

TCMB rezervlerini son iki ayda Rusya'nın nükleer santral inşası, Güney Kore swapı ve Erdoğan'ın "dost ülke" olarak tanımladığı mevduat depo hesapları destekledi.

Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

MERKEZİN KENDİ REZERVLERİ TARİHİ DÜŞÜK SEVİYESİNDE

TCMB toplam rezervleri geçen hafta 7 milyar dolar artışla 114 milyar dolara yükseldi. Geçen haftaki yükselişte dış kaynak belirleyici olmadı. Dönem dönem görülen yükselişlere rağmen TCMB'nin kendine ait döviz rezervi hala eksi 57.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyesine oldukça yakın.

Bankaların bu ayın sonunda başlayacak sendikasyon yenilemeleri de, kredilerin çevirme oranları ve maliyetler açısından piyasada takip edilen bir konu olmaya devam ediyor.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.58'de 18.57/18.58 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 55 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. TBMM'de görüşmeleri dün başlayan torba tasarıda bu etkileri azaltmayı amaçlayan bir çok düzenleme bulunuyor.