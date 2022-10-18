Kripto para hacker’ları için rekor yılı: Çalınan miktar 3 milyar doları geçti
Hackerler, ekimde en az 718 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Böylece 2022’de çalınan miktar 3 milyar doları geçti.
Bilgisayar korsanları kriptopara vurgunlarına ekim ayında hız verdiler.
Chainalysis verilerine göre ekim ayının başından bu yana 718 milyon dolar tutarında kriptopara çalındı.
Yıl başından bu yana çalınan kripto para tutarı 3 milyar doları geçti. Yılın geri kalanında bilgisayar korsanlarının bu hızlarını devam ettirmeleri halinde çalınan kriptopara tutarının rekor kırması bekleniyor.
2022 başından bu yana 125 kriptopara hırsızlık olayı gerçekleşti.
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