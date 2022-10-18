Kripto para hacker’ları için rekor yılı: Çalınan miktar 3 milyar doları geçti

18 Ekim 2022 Salı, 12:08

Bilgisayar korsanları kriptopara vurgunlarına ekim ayında hız verdiler.

Chainalysis verilerine göre ekim ayının başından bu yana 718 milyon dolar tutarında kriptopara çalındı.

Yıl başından bu yana çalınan kripto para tutarı 3 milyar doları geçti. Yılın geri kalanında bilgisayar korsanlarının bu hızlarını devam ettirmeleri halinde çalınan kriptopara tutarının rekor kırması bekleniyor.

2022 başından bu yana 125 kriptopara hırsızlık olayı gerçekleşti.



