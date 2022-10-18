Kripto para hacker’ları için rekor yılı: Çalınan miktar 3 milyar doları geçti

Hackerler, ekimde en az 718 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Böylece 2022’de çalınan miktar 3 milyar doları geçti.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 12:08
Kripto para hacker’ları için rekor yılı: Çalınan miktar 3 milyar doları geçti
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Bilgisayar korsanları kriptopara vurgunlarına ekim ayında hız verdiler.

Chainalysis verilerine göre ekim ayının başından bu yana 718 milyon dolar tutarında kriptopara çalındı.

Yıl başından bu yana çalınan kripto para tutarı 3 milyar doları geçti. Yılın geri kalanında bilgisayar korsanlarının bu hızlarını devam ettirmeleri halinde çalınan kriptopara tutarının rekor kırması bekleniyor. 

2022 başından bu yana 125 kriptopara hırsızlık olayı gerçekleşti. 



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