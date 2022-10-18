Euro dolar paritesinde sınırlı yükseliş: Euro ne kadar oldu? (18 ekim 2022)

18 Ekim 2022 Salı, 09:34

TCMB döviz cinsinden mevduat için menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarırken, 2023'ten itibaren TL mevduatı toplam içindeki payı yüzde 50'nin altındaki bankalar 7 puan ek tahvil tutacak.

Düzenleme ile önümüzdeki yıldan itibaren 7 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50 altında kalan bankalar için uygulanacak.

Ayrıca 2 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50-60 bandında kalan bankalar için uygulanacak.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "7 puan ek tahvil yükümlülüğü yüksek bir yükümlülük dolayısıyla TCMB bu düzenleme ile önümüzdeki yıl için bankaların mevduatının en az yüzde 50'sinin, mümkünse yüzde 60'ının TL olmasını istemiş görünüyor" dedi.

TCMB'nin faiz kararı bu hafta perşembe günü açıklanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyalinin ardından Reuters anketinde TCMB'nin kademeli indirimlerine Ekim ayında 100 baz puan ile devam etmesi bekleniyor.

EUOR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 18,3150 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,3170 lira olarak belirlendi.

