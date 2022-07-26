Dolar/TL'de psikolojik eşik aşıldı: dolar ne kadar oldu? (26 Temmuz 2022)

26 Temmuz 2022 Salı, 09:22

Piyasalarda bu hafta TCMB'nin yıl sonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde yapacağı revizyon, Fed faiz kararı ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cuma günü İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) yapacağı konuşma takip edilecek.

Dolar/TL geçen haftayı 17.76 seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saat 08.58'de güne 17.84/17.85 seviyesinden başladı. Şu an 17.85 seviyesinde işlem görüyor.

Bu verilere göre TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 16.75, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.1 seviyesine yükseldi. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL nisan sonundan haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

BDDK kararıyla geçici olarak 16'ya gerileyen TL'deki değer kaybı daha sonra da devam etti. TL son haftalarda günlük yüzde 0.3-0.5 değer kaybı yaşıyor.

ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR YUKARI REVİZE EDİLECEK?

TCMB'nin Perşembe günü yılın üçüncü raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %42'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor.

TCMB'nin piyasanın %70 olan beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Reuters anketine göre enflasyonun üçüncü çeyrekte %85'e yükseldikten sonra yılı %70 seviyesinde bitireceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i geçen haftalarda 900 baz puana yaklaştıktan sonra geçen haftayı 844/856 puandan tamamladı.

CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

Bankacılar turizm sezonunun güçlü etkisine rağmen TL'de değer kayıplarının görüldüğünü, bunun döviz ihtiyacının daha yüksek olduğu kış aylarında arz-talep dengenin nasıl sağlanacağına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttuğuna dikkat çekiyorlar.

Bu kapsamda yakından takip edilen TCMB rezervleri ise oldukça zayıf. TCMB'nin net rezervleri 6 milyar dolara yaklaşarak 2002'den beri en düşük seviyelerde seyrederken bankacılar swap hariç döviz rezervlerinin ise eksi 55 milyar dolar olduğunu hesaplıyorlar.

Bu hafta Perşembe günü açıklanacak güncel verilerin toplam rezervlerde 99 milyar dolara doğru sınırlı düşüş, net rezervlerde 7 milyar dolara doğru sınırlı artış olduğunu göstereceği tahmin ediliyor.

FAİZ DEĞİŞİMİ DEĞİL MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER

Merkez Bankası ayrıca geçen hafta faize değil, kredi ve likidite yönetimi gibi makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirterek politika faizini %14'te tutmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin başkanlığında dün toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde de "Makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkileri analiz edilmiş ve finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirildiğine dikkat çekildi.

TCMB BDDK başta olmak üzere son dönemde kurumsal ve bireysel kredilere getirilen sınırlar kurumların finansmana erişim konusunda eleştirileri beraberinde getirmişti. Ekonomi yönetimi net ihracata yönelik kredileri hala teşvik ediyor ancak TL kredilerin maliyeti belirli kurumsal krediler hariç her alanda yükseliyor.

FED'TEN 75 BP ARTIŞ BEKLENİYOR

Yatırımcılar bu hafta Fed'den 75 baz puan faiz artırımı bekliyor. Vadeli kontratlar 75 baz puandan daha büyük bir faiz artırımına %10 olasılık verirken yatırımcılar ekonomik yavaşlamaya işaret eden göstergelerin Fed'in tutumunda bir fark yaratıp yaratmayacağını izleyecekler.

Euro dolara karşı %0.21 yükselerek 1.0240 dolardan işlem görse de Avrupa'ya enerji arzının belirsizliği ve Rusya'nın Batı'ya doğalgaz tedariğini daha da düşüreceği haberi kazanımları kısıtladı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi hafif gerileyerek 106.270'e inse de Temmuz ortasında gördüğü 20 yılın zirvesi 109.290 seviyesinin fazla uzaklaşmadı. Dolar bir süredir ABD'de beklenen faiz artırımları ve küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerinden destek buluyor.