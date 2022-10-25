Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ne kadar oldu? ( 25 Ekim 2022)

25 Ekim 2022 Salı, 09:36

Hazine dün yüzde 10.76 maliyetle yeni 10 yıllık gösterge tahvil olacak, TL cinsi 10 yıl vadeli sabit kuponlu ihraç gerçekleştirdi.

Merkez Bankası (TCMB) bankaların ilk etapta 88 milyar TL tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek ve önümüzdeki yıl TL mevduatın yüzde 50'nin altında kalması halinde ek yükümlülükler de oluşturacak adımlar atmıştı.

Önümüzdeki yıl kademeli olarak artabilecek tahvil yükümlülükleri nedeniyle 10 yıllık gösterge tahvil getirisi bu yılki yüzde 26 zirvesinden yüzde 10.5'ye kadar geriledi.

HAZİNE 57 MİLYAR TL BORÇLANDI

Hazine bugün 1 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçlarıyla aylık borçlanmasını tamamlayacak.

Hazine bu 2 ihale öncesi ekimde 57 milyar TL borçlanma yaptı. Aylık öngörü 60 milyar TL idi.

Piyasalarda ay sonu gelmeden Akbank ile başlayacak sendikasyon kredilerinin faizleri ve çevrilme oranları ile önümüzdeki ay 4-5 milyar dolar civarında tahmin edilen KKM geri dönüşleri de takip edilen konular arasında. Ayrıca açıklanmaya başlayan üçüncü çeyrek bilançoları da piyasanın takibinde.

Süreç bankaların portföylerindeki tahvillerin faizini düşürdüğü için kısa vadede bankaların kârına pozitif yansıyor. Ancak sektörün tek haneli maliyetten tahvil stokunun artmasının uzun vadeli etkisi soru işaretleri yaratıyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN BENZER ADIM BEKLENTİSİ

Yabancı yatırımcının TL cinsi Hazine borç stokundaki payı yüzde 25'lerdeki tarihi zirvesinden yüzde 1'in altına gerilemişti. Tahvil piyasasında talep, lokal bankalar tarafından, geçen haftaki gibi döviz mevduatı ya da kredilere tahvil karşılığı tutulması gibi düzenlemelerle yaratılıyor.

İktisadi faaliyette ivme kaybına dikkat çeken TCMB geçen hafta faiz indirimlerine 150 baz puan ile devam etmiş, bir sonraki toplantı olan Kasım için "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali vermişti.

TCMB böylece AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl bitmeden görüleceğini belirttiği tek haneli faize önümüzdeki ay ulaşılacağının sinyalini verdi.

PİYASALARIN GÖZÜ SON ENFLASYON RAPORUNDA

Bankanın perşembe günü gerçekleştireceği yılın son enflasyon raporu toplantısındaki açıklamaları da piyasalar tarafından takip edilecek.

TCMB böylece son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL geçen hafta faiz indirimi sonrasında ve dün tarihi zirve olan 18.6150'yi test etti. Kur iki haftadır yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden ise anlamlı değişim göstermedi.

Kur bu sabah saat 08.51'de 18.60/18.60 seviyesindeydi. Ağustos'taki indirimien beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti.

Doların son 20 yılın zirvesinde seyrettiği bu son iki aylık dönemde TL, benzer para birimlerinden daha iyi bir performans gösterdi. Dolar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülke para birimleri karşısında da değer kazandı. Ruble ve TL ise bu dönemde aynı trendin yaşanmadığı iki para birimi.

TL SON BİR YILDA YÜZDE 55 KAYIP YAŞADI

Ancak birikimli olarak bakıldığında TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 55 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Piyasalarda 2022'de 100 milyar doları aşması beklenen enerji ithalatının kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor. Bu kapsamda enerji ve döviz rezervleri piyasanın uzun süredir odağında yer alıyor.

NEBATİ'DEN DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'da yer alan açıklamalarında, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgaz fiyatında indirim için çalıştığını ve ayrıca ödemelerin ötelenmesinin de söz konusu olabileceğini belirterek, her iki alanda da "iyi haberler" beklediğini söyledi.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamaya göre TCMB rezervleri yılın rekoru olan 116 milyar dolardan geçen hafta itibarıyla 114 milyar dolara geriledi. Veriler bu hafta Perşembe günü açıklanacak.