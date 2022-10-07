Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (7 Ekim 2022)

07 Ekim 2022 Cuma, 09:49

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

TCMB verilerine göre geçen hafta itibarıyla bankanın altın rezervleri 39, döviz rezervleri 68, toplam rezervleri 107 milyar dolar oldu.

Güney Kore swap anlaşmasının 780 milyon dolar karşılığı bölümü ise geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) hesaplarına geçti.

TCMB swap anlaşmalarının yanısıra son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. Erdoğan da rezervlerde bu artışın yaşandığı sırada "dost ülkeler destekliyor" dedi. Piyasalar 20 milyar dolarlık nükleer santral projesi için Rosatom'un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. Bu kapsamda eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinden Banka'nın agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair sinyaller alınacak. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3.7'de sabit kalacağına işaret ediyor.

SWAPLAR HARİÇ NET REZERV EKSİ 59.1 MİLYAR

Piyasalar TCMB'nin kendisini döviz piyasasında belirleyici hale getiren adımlarının ardından banka rezrevlerini swaplardan arındırarak da takip ediyor.

Bankacıların hesaplamasına göre swaplar hariç net döviz rezervi eksi 59.1 milyar dolar ile tarihi düşük seviyede.

Bu seviyeler daha önce büyük değişimleri beraberinde gitirmiş olması nedeniyle izleniyor. Swap hariç net rezervler iki kez eksi 60 milyar dolara yaklaşmıştı. Bu hareketlerin ilkinde Berat Albayrak Hazine Bakanlığı'ndan ayrılmış, ikincisinde ise kur korumalı mevduat açıklanmıştı.

Üst düzey bir bankacı, "TCMB rezervlerinde Eurobond kaynaklı bir kayma görüyoruz. 2.5 milyar dolar ana para tutarında Eurobond itfası geçen hafta yapılırken, aynı tutarda yeni ihraç dün tamamlanandı. Aynı tutarda artış önümüzdeki haftalarda veriye yansıyacatır. Bu etkiyi dışladığımızda da 103 milyar dolar ile enerji ithalatı en büyük maliyet kalemi olarak öne çıkıyor" dedi.

Hazine'nin dolar cinsi 3 yıllık sukuk ihracında nihai borçlanma 2.5 milyar dolar oldu. İhraç dün tamamlandı.

Yüksek enerji fiyatları hükümetin kendi programındaki cari fazla hedefini en az üç yıl ötelemesine neden oldu bile. Türkiye'nin petrol ve doğalgazı da içeren enerji ithalatı eylül ayında geçen yıla göre yüzde 115 artışla tarihi rekor olan 9.56 milyar dolara yükseldi.

TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 3.5 DEĞER KAYBETTİ



Hükümet düşük faiz ile ihracat odaklı üretimi, yatırımı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Bugün iç veri gündeminde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşması ile Hazine eylül ayı nakit dengesini verileri yer alıyor.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 09.15'te 18.57/18.58 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 20.2, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor. Seçim yaklaştıkta bu trendin güçlenerek devam etmesi piyasadaki genel beklenti.