Reuters anketi: Merkez Bankası’nın haftaya 150 baz puan faiz indirmesi bekleniyor

18 Kasım 2022 Cuma, 17:48

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizini yüzde 9'a çekmesi ve bu yıl için gevşeme döngüsünü tamamlaması bekleniyor.

TCMB ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

İhracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Erdoğan, politika faizinin yıl sonuna kadar tek haneye indirileceğine yönelik açıklama yapmıştı.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.

'BENZER BİR ADIM' SİNYALİ VERİLMİŞTİ



Ekim ayında politika faizini 150 baz puan indiren TCMB bir sonraki toplantı olan Kasım ayında da "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali vermişti.

Anketteki 2023 yılsonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB'nin önümüzdeki yıl politika faizinde artışa gideceğine işaret ediyor.

Bir ekonomist ise para politikasının yönünün 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kimin kazandığına göre değişebileceğini söyledi.

Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar ise düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor. Piyasalar bu kapsamda seçime kadar politikalarda belirgin değişim beklemiyor. Ekonomi yönetimi de benzer şekilde politikalarda "kararlılık" mesajı veriyor.

Önümüzdeki yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine yükselebileceğini tahminleyen Goldman Sachs son raporunda "...Dış finansman akışı sayesinde yetkililerin gelecek yılki seçimler öncesinde politika değişikliği yapmayacağını düşünüyoruz" dedi. Raporda politikaların sürdürülebilir olmadığı eleştirisi de yapıldı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 24 Kasım'da saat 14.00'te açıklayacak.