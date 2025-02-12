Dolaylı vergiler alkolde kriz yaratıyor: Kaçak ürünler can almaya devam ediyor

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:42

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:42

Alkollü ürünlere uygulanan yüksek vergiler, tüketicilerin kaçak ve sağlıksız içkilere yönelmesine neden oldu. Özellikle metil alkol içeren sahte içkiler, her yıl çok sayıda insanın ölümüne ve organ kaybına yol açtı.

KAÇAK İÇKİ KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTTI

Son yıllarda dolaylı vergilerdeki artış ile birlikte kaçak alkol kaynaklı vakaların sayısı da giderek arttı. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde tüketicilerin uygun fiyatlı alternatiflere yöneldiği belirtildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE RİSK DAHA FAZLA GÖRÜLDÜ

Tüm Türkiye genelinde kaçak ve sahte alkol kaynaklı zehirlenmeler yaygınlaştı. Özellikle büyükşehirlerde ve turistik bölgelerde sahte içki vakalarına sıklıkla rastlandı.

Ekonomik zorluk çeken tüketiciler, yüksek fiyatlar nedeniyle yasal alkol ürünlerine ulaşamadı ve ucuz, denetimsiz ürünlere yöneldi. Aynı zamanda, yasal yollarla faaliyet gösteren alkol satıcıları da haksız rekabet nedeniyle zarar gördü.

VERGİLER YÜKSEK FİYATLARI BERABERİNDE GETIRDI

Türkiye'de alkollü ürünlere uygulanan dolaylı vergiler (KDV+ÖTV), fiyatların olağanüstü artmasına neden oldu. 70'lik rakının satış fiyatının yüzde 61,2'si vergilerden oluştu. Bu durum, yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicileri kaçak ürünlere yönlendirdi.

Yüksek vergilendirme politikası nedeniyle hem tüketiciler hem de yasal satıcılar zor durumda kaldı. Tüketiciler, yasal alkol almak yerine ev yapımı ya da merdiven altı ürünlere yöneldi. Bu da metil alkol zehirlenmelerini ve kaçak üretimin artmasını beraberinde getirdi.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: VERGİ POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Ekonomi ve halk sağlığı uzmanları, dolaylı vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Devletin, hem halk sağlığını korumak hem de kaçak ürünlerin önüne geçmek için vergi oranlarını makul seviyeye çekmesi gerektiği vurgulandı.

UZMANLARIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?