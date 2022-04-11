Dolmuş ücretlerine zam geldi
Denizli’de 11 Nisan Pazartesi itibarıyla yürürlüğe giren zamla birlikte şehir içi sivil dolmuş ücreti 6 TL, öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.
Denizli’de en son 1 Ocak 2022 tarihinde dolmuş ücretlerine gelen zamların ardından, 4 ay aradan sonra tarifelere tekrar zam geldi.
Kentteki dolmuş öğrenci ücreti şehiriçi 3 lira 50 kuruştan 5 TL’ye yükselirken, sivil yolcu ise 4 lira 50 kuruştan 6 TL’ye yükseldi.
Tarifenin 11 Nisan Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı belirtildi.
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