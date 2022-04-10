Bursa'da zamlara bisikletli eylem!

10 Nisan 2022 Pazar, 10:28

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı, hayat pahalılığını pedal çevirerek protesto etti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı girişinde bir araya gelen CHP’liler, buradan Müzik Parkı’na kadar bisiklet sürdü. Müzik Parkı’nda yapılan basın açıklamasına CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan ile Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem katıldı.

Parkta yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz; elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturaları, benzin, mazot litre fiyatları, çarşı-pazar ürün fiyatlarının yurttaşların belini bükmekten öteye geçerek belini kırma noktasına geldiğini söyledi. Yılmaz, “Açlık ve yoksulluk krizinin mağduru olan halkımız bilsin ki; seçim sandığı sizlerin önüne geldiği gün liyakatli ve dürüst kadrolarla bu çürümüş düzeni değiştirecek olanlar görev başında olacaktır” dedi.

MİLYONLARCA YURTTAŞ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

TÜRK-İŞ’in açıkladığı 2022 Mart ayı açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırının 4 bin 928, yoksulluk sınırının ise 16 bin 52 TL olduğunu söyleyen Yılmaz, asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğu Türkiye’de pek çok yurttaşın açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Her gün gelen zamları artık ekonomik kriz olarak tarif etmenin hafif kaldığını, bunun adının tam olarak “açlık ve yoksulluk krizi” olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin ekonomisini korku filmi gibi bir tabloya dönüştüren sorumlular acilen açlık ve yoksulluk krizini çözmek zorundadır. Şayet bir çözüm yolları yoksa derhal seçim sandığını halkın önüne koymak zorundadırlar. Tablo bu derece vahim boyuttayken hayal dünyasında yaşayarak ülkedeki büyük ekonomik buhranı görmezden gelen ve her şey yolundaymış hayaliyle pembe dünyada yaşayanları yattıkları ihanet uykularından uyanmaya davet ediyoruz. Açlık ve yoksulluk krizinin mağduru olan halkımız bilsin ki; seçim sandığı sizlerin önüne geldiği gün liyakati ve dürüst kadrolarla bu çürümüş düzeni değiştirecek olanlar görev başında olacaktır.”

HEM ESNAF HEM YURTTAŞ FİYAT ARTIŞLARINA TEPKİLİ

Açıklamada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise geçtiğimiz gün yaptığı Pazar yeri ziyaretinde karşılaştığı tablodan bahsetti. Cuma günleri oldukça kalabalık olan Pazar yerinin bu kez boş olduğunu vurgulayan Erdem, esnafın da ürün geliş fiyatları nedeniyle yüksek fiyatlar belirlediğini ancak bu durumdan memnun olmadıklarını aktardı. Pazardaki yurttaşların filelerinin boş olduğunu ve çok az ürün aldıklarını gördüğünü söyleyen Erdem, bir tabak yemeğin evdeki maliyetinin 100 TL’ye dayandığını söyledi. Erdem, bu duruma karşı ise “sandığı yurttaşın önüne getirin” çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE, LİYAKATLİ KADROLARLA YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

İnsanların yağ ve şeker kuyrukları oluşturduğunu, anne-babaların ise çocuklarına bez alamayacak duruma geldiğini anlatan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bir yandan da çiftçilerin sorunlarına değinerek mazot ve gübre alamadıkları için onların da üretim yapamadıklarını ifade etti. Türkiye’nin enflasyon sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada olduğuna dikkat çeken Kayışoğlu, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yurttaşlara manda yoğurdu, hurma, yulaf ve kestane balı karışımının tarifi vermesine tepki gösterdi.

1923 yılından 2022’ye kadar geçen süreçte Türkiye’nin toplam harcamasının 779 milyar dolar olduğunu söyleyen Kayışoğlu, bu rakamın sadece AKP iktidarı döneminde 4.5 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Bu paralarla ne fabrika açıldığını ne de yapılan yollara ödeme yapıldığını açıklayan Kayışoğlu, bütçe açığı nedeniyle Türkiye’nin iki kuşak sonrasının bile borçlu olduğunu söyledi.

Gelinen tablodan çıkış noktası konusunda umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini ve Türkiye’nin çok fazla zorluklar atlattığını hatırlatan Kayışoğlu, ilk seçimden sonra iktidar olunca ülkeye güven, istikrar getirerek liyakatle seçilmiş iyi kadrolarla Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.