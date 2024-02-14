Dolmuş ücretlerine zam geldi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:44
Dolmuş ücretlerine zam geldi
Abone Ol google-news

Son zamanlarda yakıta gelen zamlardan sonra dolmuş ücretlerine fiyat artışı yapıldı. 

Yapılan zamdan sonra öğrenci 12 TL'den 15 TL'ye, tam ise 13 TL'den 18 TL oldu. 

Göz Atın
Ankara’da simide dev zam!

Ankara’da simide dev zam!
Bir ilde daha ekmeğe zam!

Bir ilde daha ekmeğe zam!

Yeni yapılan zamların yarın uygulanmaya başlanacağı öğrenildi. 


Dolmuş haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!

Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Son dakika... UKOME'de önemli karar: Dolmuş ve minibüslerin taksiye dönüşümü kabul edildi

Son dakika... UKOME'de önemli karar: Dolmuş ve minibüslerin taksiye dönüşümü kabul edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi

CHP, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'

Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…
Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!

Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması

Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması
Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi