Son dakika... UKOME'de önemli karar: Dolmuş ve minibüslerin taksiye dönüşümü kabul edildi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 16:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sunulan, İstanbul’da ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi görüşüldü.

İstanbul’da ihtiyaç fazlası olan bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklif edildi. Teklif, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun hayır oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle taksiye dönecek araçlara bazı standartlar getirildi. Araçlar geniş hacimli ve engelli ulaşımına uygun olacak. Taksiye dönüşmeyi kabul eden plaka sahipleri 3 yıl boyunca plakalarını devredemeyecek. Bu taksileri kullanan engelli yurttaşlar sarı taksi taksimetre ücreti öderken diğer yurttaşlar yüzde 30 oranında ücret farkı ödeyecek.

Teklifin ayrıntılarında ise şu bilgilere yer verildi:

“Taksiye dönüşmeyi kabul eden minibüs ve taksi dolmuş şoförleri, yolcu/güzergâh seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında cezası olmayan şoförleri çalıştırmak, İBB tarafından belirlenecek kılık/kıyafeti standardına uymak, Ulaşım Akademisi eğitimlerinde başarılı olmak gibi koşulları taahhüt edecek.”

‘TAAHHÜTNAME ZORUNLULUĞU’

Taksiye dönüşen araçların sahiplerine ve şoförlerine taahhütname imzalama zorunluluğu da getirildi. Şoförlerin imzalayacağı taahhütname ise şöyle:

“Sahibi olduğum minibüs plakasının UKOME kararı gereği yapılacak çekilişte taksi plakasına dönüşmesi durumunda; İBB tarafından tarafıma iletilen şartları kabul ettiğimi ve işbu taahhütname ekinde yer alan şartlara uymamam durumunda minibüs plakamdan dönüşen taksi plakasının iptal edilmesini onayladığımı beyan ve taahhüt ederim.”