Domatesin miktarı azaldı fiyatı katladı: Bir yılda yüzde 265 artış...

Antalya Ticaret Borsası, Nisan ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates ile meyve ve sebzelerin işlem miktarı ve fiyatlarına ait endeks değerlerindeki değişimler, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Nisan ayı miktar endeksi aylık bazda meyvede yüzde 16,22 arttı, domateste yüzde 19,25 ve sebzede ise yüzde 0,33 azaldı. Nisan ayı miktar endeksi yıllık bazda domateste yüzde 51,65, meyvede yüzde 3,81, sebzede ise yüzde 36,87 azaldı.

Sebze FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Nisan ayında yıllık miktar endeksleri, meyvede ortalama civarında, domates ve sebzede ise rekor azalış gösterdi. Nisan ayında yıllık fiyat endeksi meyvede ortalama civarında, sebzede ortalamanın üstünde, domateste ise rekor artış gösterdi.

DOMATESTE FİYATLARINDA REKOR

Nisan ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 265,79 arttı. Aynı dönemde domatesin yıllık işlem miktarı yüzde 51,65 azalırken, bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Nisan ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 19,98 arttı. Aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde 3,81 azalırken, bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Nisan ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 148,76 arttı. Aynı dönemde sebzenin yıllık işlem miktarı yüzde 36,87 oranında azalırken, bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Son yedi yılın verileri dikkate alındığında Nisan ayında, domates ve sebze satış miktar endeksleri rekor azalış gösterirken, meyve satış miktar endeksi ortalama civarında artış göstermiştir. Domates ve sebze fiyat endeksleri rekor artışlar gösterirken, meyve fiyat endeksi ortalama civarında artış gösterdi.

BİR AYDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Nisan ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 19,25 ile rekor azalış, işlem fiyat endeksi ise yüzde 39,59 ile rekor artış olarak gerçekleşti.

Nisan ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 16,22 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 26,38 arttı. Son yedi yılın Nisan ayları dikkate alındığında, hem işlem miktar endeksi hem de işlem fiyat endeksi için üçüncü en büyük artış olarak tabloya yansıdı.

Nisan ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 0,33 ile rekor düzeyde azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 7,66 ile rekor artış olarak gerçekleşti.