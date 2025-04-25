Donald Trump derin deniz madenciliği kararnamesini imzaladı: Çin’le rekabet hızlanacak!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:10

Güncelleme: 25.04.2025 - 11:10

ABD Başkanı Donald Trump, nikel, bakır ve diğer madenlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla derin deniz madenciliğini destekleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ÇİN'İ GERİDE BIRAKMAYI HEDEFLİYOR

Trump, bu kararnameyle ABD sularındaki ve uluslararası sulardaki madencilik faaliyetlerini canlandırarak, madencilik sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Çin’i geride bırakmayı hedefliyor.

Elektrikli araçlar ve diğer teknolojik ürünlerin üretiminde kullanılan polimetalik nodüllerin Pasifik Okyanusu’nun bazı bölgelerinde ve diğer denizlerde yüksek miktarlarda bulunduğu tahmin ediliyor. Bu nodüllerin büyük bir kısmının ABD sularında yer aldığı ve manganez, nikel, bakır gibi önemli madenlerle dolu olduğu belirtiliyor.

300 MİLYAR DOLAR ARTIRACAK

Bir ABD yetkilisi, bu nodüllerin çıkarılmasının 10 yıl içinde ABD'nin ekonomik hasılasını 300 milyar dolar artırabileceğini ve 100 bin kişiye istihdam yaratabileceğini ifade etti.

Derin deniz madenciliğini savunanlar, bu faaliyetlerin karadaki büyük madencilik operasyonlarına olan ihtiyacı azaltacağını söylerken, çevre grupları okyanus tabanındaki endüstriyel faaliyetlerin geri dönüşü olmayan biyolojik çeşitlilik kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.