Donald Trump'ın açıklamaları kripto rüzgarı estirdi: Bitcoin yeniden yükselişte!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:16

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:16

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine ve Fed Başkanı Jerome Powell’a dair açıklamaları sonrası dün pozitif ayrışan kripto para piyasalarında yukarı yönlü seyir bugün de devam ediyor. Trump, son açıklamalarında Powell ve Çin hakkında daha ılımlı mesajlar verdi.

Çin’in anlaşmaya yanaşmaması halinde kendi anlaşmalarını hazırlayacaklarını belirten Trump, yüzde 145’lik verginin yüksek olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca, Powell’ı görevden almayacağını ifade etti.

Bu açıklamaların ardından kripto piyasalarında yukarı yönlü hareket sürdü.

BITCOIN YENİDEN 90 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Ay başında 75 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, tekrar 90 bin doların üzerine çıktı. Altcoinler de bu hareketliliğe eşlik etti.

Lider kripto varlık 93 bin 847 dolara kadar yükselirken, Ethereum ise 1.816 dolara ulaştı.

Analistler, “Son yılların en çalkantılı dönemlerinden birinde Bitcoin dikkat çekici bir direnç sergiliyor” değerlendirmesini yaptı.

Buna karşın Bitcoin, 25 Ocak 2025’te ulaştığı tarihi zirvesi olan 109 bin 114 dolar seviyesinin yaklaşık yüzde 14 gerisinde bulunuyor.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Saat 12.10 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 6,11 artışla 94 bin 339 dolardan işlem görüyor.

Ethereum yüzde 14,35 yükselişle 1.800 dolarda seyrederken, Solana yüzde 8,56 artışla 151,01 dolardan, XRP yüzde 7,33 yükselişle 2,22 dolardan, Dogecoin ise yüzde 13,33 artışla 0,1824 dolardan el değiştiriyor.