Donald Trump’tan yeni u dönüşü: 'Powell'ı görevden alma niyetim yok'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:17

Son günlerde ABD piyasalarında yoğun tartışmalara ve dalgalanmalara yol açan "Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alır mı?" sorusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarıyla netlik kazandı.

Başkan Trump, Powell'ın görevine son verme niyeti olmadığını belirtti. Bunun yerine, faiz oranlarının düşürülmesi konusunda daha etkin bir yaklaşım beklediğini ifade etti.

Trump, "Powell'ı görevden alma niyetim yok. Ancak faizleri düşürme konusunda daha aktif olmasını isterim. Powell bunu yapmazsa da bu bir felaket değil" şeklinde konuştu.

FED’İN GELECEĞİ VE YATIRIMCI TEPKİLERİ

Bu açıklamalar, özellikle faiz oranları konusunda Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin belirsizlikten dolayı tedirgin olan yatırımcılar için önemli bir mesaj verdi.

Trump, Powell'a olan desteğini belirtirken, para politikasında daha gevşek bir tutum sergilenmesi gerektiği yönündeki beklentisini yineledi.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ ADIMLAR

Trump'ın açıklamaları sadece para politikasıyla sınırlı değildi. Başkan, ABD ile Çin arasındaki uzun süredir devam eden ticaret savaşları hakkında da değerlendirmelerde bulundu ve Çin’e uygulanan gümrük tarifelerinin önemli ölçüde azaltılacağı bilgisini paylaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kapalı kapılar ardında düzenlenen bir yatırımcı zirvesinde, Çin ile yaşanan gümrük vergisi sorunlarının sürdürülemez olduğunu ve dünyanın iki en büyük ekonomisinin bu gerilimi azaltmak için çözümler bulması gerektiğini belirtti.

GÜMRÜK VERGİLERİNDE SON DURUM

Bessent, Washington'da JPMorgan Chase & Co.'nun düzenlediği halka açık olmayan bir etkinlikte, ticaret geriliminin yakın zamanda azalacağını ifade etti. Katılımcılara göre, Bessent mevcut durumu bir ticaret ambargosu olarak tanımladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini açıkladığını belirterek, konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Leavitt, Trump yönetiminin ticaret müzakereleri kapsamında 18 ülkeden yazılı teklifler aldığını ifade etti.

HİNDİSTAN İLE TİCARET ANLAŞMASI

Leavitt ayrıca, ticaret müzakerelerini yürüten ekibin sadece bu hafta 34 ülke ile doğrudan görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek, bu temasların ekonomik işbirliği ve vergiler konusunda somut ilerlemeler sağlayacağını vurguladı.

Leavitt, basının yeterince dikkat göstermediğini belirttiği önemli bir gelişmeye de değindi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Hindistan'da 21 Nisan itibarıyla ticaret anlaşmasının şartları üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Leavitt, bu gelişmenin ABD dış ticaret stratejisi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

ABD İLE ÇİN TİCARETİNDE VERGİ DÜZENLEMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerinin temel oranının yüzde 10 olacağını belirtmişti. Ayrıca, birçok ülkeye farklı oranlarda ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti.

Tepkiler üzerine, Trump, karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya almış, Çin’e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145’e çıkarmıştı. Pekin yönetimi, ABD'nin hamlesine karşılık olarak ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulamıştı.

Çin hariç diğer ülkelere yönelik gümrük vergileri askıya alındıktan sonra ticaret müzakereleri başlamıştı. Trump, Hindistan'dan yapılan ithalatlara yüzde 26 gümrük vergisi uygulayacağını da açıklamıştı.