Son Dakika... Trump 'vergi' hamlelerini duyurdu: Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı. Trump'ın açıkladığı tabloda, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, İngiltere'ye yüzde 10, İsrail'e yüzde 17, Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi getirildiği görüldü.

Son Dakika... Trump 'vergi' hamlelerini duyurdu: Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:46

ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan tarihi bir kararnameyi imzalayacağım" açıklamasından sonra kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmaların satır başları şu şekilde: 

"Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz

ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız.

ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor.

Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü.

ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız

Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin."

İŞTE TRUMP'IN AÇIKLADIĞI LİSTE


Etiketler: #Donald Trump #Gümrük vergisi #vergi #ABD

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