Son Dakika... Trump 'vergi' hamlelerini duyurdu: Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...

Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:46

Güncelleme: 03.04.2025 - 00:00

ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan tarihi bir kararnameyi imzalayacağım" açıklamasından sonra kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmaların satır başları şu şekilde:

"Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz

ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız.

ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor.

Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü.

ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız

Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin."

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