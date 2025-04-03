Donald Trump'tan yeni gümrük vergisi kararı: Tarifeler Türkiye'yi de kapsıyor!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:50

Beyaz Saray'daki toplantıda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin tüm ithalatlara yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Ayrıca merakla beklenen otomotiv vergisi kararını da duyuran Trump, yurtdışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini belirtti.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yabancı araçlara yönelik yüzde 25 gümrük tarifesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

ABD, tüm ülkeler için temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirledi.

Karşılıklı oran, diğer ülkelerin tarife oranlarının yarısı olacak ancak tam eşitlik sağlanmayacak.

Gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

Bazı ülkeler için belirlenen gümrük vergileri:

Japonya'dan yapılan ithalata yüzde 24

Tayvan'dan yapılan ithalata yüzde 32

Avrupa Birliği'nden ithalata yüzde 20

Çin'den ithalata yüzde 34

Türkiye'den ithalata yüzde 10

Singapur'dan yapılan ithalata yüzde 10

İsrail'den ithalata yüzde 17

Hindistan'dan ithalata yüzde 26

Güney Kore'den ithalata yüzde 25

'ANLAŞMALARIMIZI MANİPÜLE ETTİLER'

Gelecek dönemde daha iyi bir noktaya ulaşacaklarını söyleyen Trump, "Senato'da büyük bir çoğunluk sağladık. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz büyümeye devam edecek. Vergi sistemimiz geçmişte çok kötüydü. Sadece mali açıdan değil, anlaşmalar konusunda da kötü durumdaydık. Anlaşmalarımızı manipüle ettiler ve ağır vergiler uyguladılar. Teknik standartlar ve kurallar hep onların lehine işledi" dedi.

'HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL'

Tek taraflı uygulamalara son vereceklerini belirten Trump, "Artık hiçbir şey için geç değil. Yeniden akıllıca hareket edip zenginleşeceğiz. Bizden alınan zenginliği geri getireceğiz. Kanada ve Meksika’nın borçlarını biz ödeyemeyiz. Diğer ülkeler neden ilgilenmediğimizi sorguluyor, ancak biz önce kendi vatandaşlarımızı düşüneceğiz. Amerikan işçileri için buradayız. Önceliğimiz Amerika. Biden döneminde binlerce iş kayboldu ve ticaret açığımız 1.2 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARIN TEPKİSİ SERT OLDU

Trump'ın açıklamalarının ardından piyasalarda dalgalanmalar yaşandı.