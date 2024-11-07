Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifesi tehditleri: Ticaret savaşına hazırlık süreci başladı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:20

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:20

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönem başkanlığı kazanmasının ardından Çin ile yeni bir ticaret savaşı olasılığı gündeme geldi. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 60’a kadar gümrük tarifesi uygulama tehdidinde bulunarak, iki ülke arasındaki ticareti önemli ölçüde kısıtlama sinyali verdi. Bu adım, Trump’ın ilk başkanlık döneminde başlattığı ancak pandemi nedeniyle zayıflayan ticaret gerginliklerini yeniden ateşleyebilir.

ÇİN BU KEZ DAHA HAZIRLIKLI

Çin, Trump’ın yeniden başkan seçilme olasılığına karşı stratejik önlemler aldı. Şi Cinping yönetimi, ithalata yönelik kontroller ve hammadde ihracat sınırlamaları gibi araçlarla pozisyonunu güçlendirdi. Ayrıca Çin, bazı Amerikan şirketlerini hedef alabilecek bir “varlık listesi” oluşturdu. Bu hazırlıkların ardında, Çin’in ticaret savaşına daha hazırlıklı olma isteği yatıyor.

Bloomberg News'in haberine göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan emekli kıdemli albay Zhou Bo, “Çin, Trump’la yeniden başa çıkmaya psikolojik olarak çok daha hazırlıklı” dedi. Şi, Trump’a tebrik mesajı göndererek iki ülke arasındaki ilişkilerde “sağlıklı ve sürdürülebilir” bir çizgi arayışını vurguladı.

TRUMP’IN TİCARET POLİTİKALARI ÇİN EKONOMİSİNİ ZORLAYABİLİR

Trump’ın yüksek tarifeleri hayata geçirmesi durumunda Çin, ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atmak zorunda kalabilir. Goldman Sachs, Çin’e yönelik ticaret kısıtlamalarının Şi’yi iç tüketimi artırmaya zorlayabileceğini belirtti. Ancak Çin ekonomisindeki mevcut zayıflık, ABD’den gelen tarifelere karşı kırılgan bir tablo çiziyor.

YUAN VE ÇİN BORSALARI TRUMP ZAFERİ SONRASI DALGALANDI

Trump’ın zaferinin ardından yuan, son iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Offshore yuan dolar karşısında yüzde 1,3 değer kaybederken, Hong Kong borsasında işlem gören Çin hisseleri yüzde 2,6 geriledi. NatiŞis SA’nın Asya Pasifik baş ekonomisti Alicia Garcia Herrero, “Çin’in yüzde 60 tarifelere karşılık vermesi zor” derken, Çin’in piyasa etkilerini hafifletmek için teşvik açıklayabileceğini ifade etti.

İHRACAT KONTROLLERİ VE YABANCI ŞİRKETLERE YAPTIRIMLAR

Çin, ABD’nin stratejik teknolojiler için ihtiyaç duyduğu hammadde ihracatını kısıtlayabilir. Geçen yıl, Çin yonga üretiminde kritik öneme sahip galyum ve germanyum ihracatını sınırlandırmıştı. Aynı zamanda, Çin, yabancı şirketlere yönelik daha resmi bir yaptırım süreci geliştirdi. Örneğin, ABD merkezli PVH Corp.’a Sincan pamuğunu kullanmadığı için bir soruşturma başlatılmış durumda.

ÇİN’İN TERCİHİ TİCARET ANLAŞMASI

Çin’in mevcut ticaret politikasında Trump ile bir anlaşma yapmayı tercih edeceği belirtiliyor. Çin Küreselleşme Merkezi kurucusu Henry Wang Huiyao, Trump’ın Çinli yatırımlara açık kapı bırakabileceğini, bu durumun iki ülke arasında bir anlaşmanın temelini oluşturabileceğini belirtti. Wang, "Trump, belirli sorunları çözmeye odaklanan pragmatik bir politikacı” diyerek Çin’in elektrikli araç ve yeşil teknoloji alanında ABD’ye destek sunabileceğine dikkat çekti.

Ancak Pekin, Trump’ın tehditlerini hayata geçirmesi durumunda en kötü senaryoya da hazırlıklı olmalı. Çin WTO Çalışmaları Enstitüsü dekanı Tu Şinquan, "Bu senaryo için fazla bir şey yapılamaz, sorun ortaya çıktığında bu durumla başa çıkabiliriz" dedi.