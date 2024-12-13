Donald Trump’tan Çin’e yeni gümrük vergisi tehdidi: Ticaret savaşı yaklaşıyor mu?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:02

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:02

Donald Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi tehditlerini yükseltirken, Pekin Washington'u ticaret savaşından önce müzakere masasına oturtmak için stratejiler geliştiriyor. Trump'ın ilk dönemindeki ticaret savaşından dersler çıkaran Çin, ABD yönetimiyle ikili ilişkilerdeki tartışmalı alanlarda görüşmeler başlatmak için hazırlık yapıyor. Ancak Pekin, ek gümrük vergilerinin ekonomisine zarar vereceğinden endişe ediyor.

ABD'Lİ ŞİRKETLERE KARŞI ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI

Çin, bu hafta ABD’li çip devi Nvidia’ya antitröst ihlali nedeniyle soruşturma başlatarak, yeni gümrük vergilerinin ve kısıtlamaların öncesinde müzakere zemini hazırlıyor. HSBC Baş Asya Ekonomisti Fred Neumann, Çin’in bu adımını, nihayetinde ABD ile bir müzakereye dönüşecek ilk teklif olarak değerlendiriyor.

ÇİN GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞLARINA HAZIRLIKLI

Oxford Üniversitesi Çin Merkezi araştırma görevlisi George Magnus, Çin’in gümrük vergisi artışlarına karşı daha hazırlıklı olduğunu, ancak yüzde 60’lık bir vergi artışının tüm Çin mallarına yönelik büyük bir tehdit olacağını belirtiyor.

ABD BAĞIMLILIĞINI AZALIYOR

Çin, elektrikli araçlar ve yeşil enerji gibi sektörlere küresel hakimiyet kazandıkça, Boeing ve benzinli araçlar gibi ABD’ye duyduğu bağımlılığını azaltıyor. Ancak Çin hala ABD'den gelişmiş mikroçipler ve yüksek teknoloji ekipmanları ithal etmeye devam ediyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ANLAŞMASININ YENİLENMESİ HEDEFLENİYOR

Pekin, ABD-Çin Bilim ve Teknoloji Anlaşması'nın yenilenmesi için Trump yönetimiyle masaya oturmak istiyor. Anlaşma, bilimsel işbirliği ve yüksek teknoloji ihracatını kolaylaştıran önemli bir araç. Çin, ABD ile bu anlaşmayı güvence altına alarak yüksek teknoloji kısıtlamalarını engellemeye çalışıyor.

YENİ TİCARET KOZLARI

Çin, ayrıca enerji ve emtia ürünleri üzerinden yeni ticaret kozları yaratmayı hedefliyor. ABD, Çin’e enerji ürünleri ve tarım ürünleri gibi alanlarda ticaret yapmayı sürdürebilecekken, Çin, ABD’nin uyguladığı ticaret kısıtlamalarına karşı karşılık verebilir.

AMERİKAN FİRMALARI ÇİN İLE TİCARET KONUSUNDA ENDİŞELİ

Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart, Çin’deki ABD firmalarının ticaret yapabilme konusunda endişeli olduklarını belirtiyor. Pekin, Washington’a uyguladığı ekonomik baskıları artırmak için stratejik adımlar atmaya devam ediyor.