Yılın son merkez bankaları haftası yaklaşıyor: İşte ABD, Japonya, İngiltere ve diğer ülkelerin karar takvimi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:13

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:13

Piyasalar, yılın son "merkez bankaları" haftasında, başta ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) olmak üzere 30'un üzerinde merkez bankasının faiz kararlarını açıklayacağını bekliyor.

Analistler, merkez bankalarının kararlarının yanı sıra, hafta boyu yoğun veri akışını da yakından takip edecekler.

Yurtiçindeki verilerde ise, Merkezi Yönetim bütçe rakamları, tüketici güven endeksi, ücretli çalışan sayısı, hizmet üretim endeksi, tarım ürünleri üretici fiyatları, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, konut fiyatları ve satışları ile yurt dışı üretici fiyatları ön plana çıkacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısını yapacağı hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) de "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni açıklayacak.

Yurtdışında ise, ABD’den önemli veriler gelecek; New York Fed imalat endeksi, perakende satışlar, sanayi üretimi, kişisel gelir ve harcamalar gibi veriler izlenecek. Çin’den sanayi üretimi, sabit yatırımlar ve konut satışları verileri takip edilecek. Ayrıca, Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere ve Japonya'dan da dikkat çeken ekonomik göstergeler açıklanacak.

16 ARALIK PAZARTESİ YURTİÇİ GÜNDEM

Bloomberg HT, tüketici güven, beklenti ve eğilim endekslerinin Aralık ayı öncü verilerini açıklayacak (09.55).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı için ücretli çalışan sayısı ve hizmet üretim endeksi ile kasım ayı için tarım ürünleri üretici fiyatları verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe dengesi verilerini yayımlayacak (11.00).

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısı için bir araya gelecek.

YURTDIŞI GÜNDEM

Haftanın ilk verileri Yeni Zelanda'dan gelecek; Hizmet sektörü performans endeksi (PSI) ve kasım ayı gıda fiyatları açıklanacak (00.30, 00.45).

Çin Merkez Bankası (PBoC), orta vadeli kredi (MLF) faiz oranını açıklayacak (04.15).

Çin'den yoğun veri akışı kasım ayına ilişkin yeni konut fiyatlarıyla başlayacak. Ardından aynı ay için sanayi üretimi, sabit yatırımlar, konut satışları, perakende satışlar ve işsizlik oranı verileri yayımlanacak (04.30, 05.00).

Hindistan'dan kasım ayına ilişkin toptan fiyatlar takip edilecek (09.30).

İsviçre'den kasım ayının üretici ve ithal fiyatları gelecek (10.30).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde konuşacak (11.15).

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Madrid Foro Empresarial'ın 8. yıldönümünde konuşacak (11.45).

Euro Bölgesi'nin yılın üçüncü çeyrek dönemi için işgücü maliyet endeksi ve ücretler rakamları takip edilecek (13.00).

İtalya'nın kasım ayının final tüketici fiyatları açıklanacak (13.00).

ABD'nin önde gelen bölgesel verilerinden New York Fed imalat endeksi açıklanacak (16.30).

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Ekonomi Politikası Araştırmaları Merkezi (CEPR), Fransa Merkez Bankası ve Sciences Po tarafından düzenlenen CEPR Paris Sempozyumu'nda konuşacak (19.30).

Arjantin'in üçüncü çeyrek dönem GSYH rakamları yayımlanacak (22.00).

Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Tiff Macklem, Vancouver'daki Büyük Kanada Ticaret Kurulu'nda konuşacak (23.45).

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği (AB) Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz için Federal Meclis'te güven oylaması yapılacak.

17 ARALIK SALI YURTİÇİ GÜNDEM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ekim ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve kasım ayı konut fiyatları verileri takip edilecek (10.00).

YURTDIŞI GÜNDEM

İngiltere'nin ekim ayı işsizlik oranı ve ortalama kazançlar verileri açıklanacak (10.00).

SECO, İsviçre için makroekonomik tahminlerini yayımlayacak (11.00).

Almanya ekonomisini en iyi yansıtan göstergelerden ifo iş ortamı, cari durum ve beklenti endeksleri takip edilecek(12.00).

İtalya'nın ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklanacak (12.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Maria Buch, Frankfurt'ta düzenlenen 2024 Denetim İnceleme ve Değerlendirme Süreci'nin (SREP) toplu sonuçlarına ilişkin basın toplantısında açılış konuşmasını yapacak (12.00).

Almanya'nın diğer önemli göstergesi ZEW ekonomik beklenti ve cari koşullar endeksleri de takvimde yer alıyor (13.00).

Euro Bölgesi'nin ekim ayı dış ticaret rakamları yayımlanacak (13.00).

Macaristan Merkez Bankası (MNB), yılın son faiz kararını açıklayacak (16.00).

Meksika'nın ekim ayı perakende satışları duyurulacak (15.00).

ABD'den kasım ayına ilişkin perakende satış rakamları takip edilecek (16.30).

Kanada'nın kasım ayı tüketici fiyatları açıklanacak (16.30).

ABD'den izlenecek bir diğer önemli veri de kasım ayına ilişkin sanayi üretimi olacak (17.15).

ABD'den gelecek günün diğer verileri ekim ayına ilişkin işletme stokları ve satışları, NAHB konut piyasası endeksi olacak (18.00).

ABD Hazinesi, 20 yıl vadeli tahvil ihalesinin sonucunu duyuracak (21.00).

Günün son saatinde Şili Merkez Bankası (BCC), yılın son faiz kararını açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB) Çevre Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

18 ARALIK ÇARŞAMBA YURTİÇİ GÜNDEM

TÜİK, ekim ayına ilişkin konut satışları verilerini duyuracak (10.00).

TCMB, ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

YURTDIŞI GÜNDEM

Yeni Zelanda'da üçüncü çeyrek döneme ilişkin cari denge verileri yayımlanacak (00.45).

Japonya'nın kasım ayı dış ticaret rakamları açıklanacak (02.50).

Tayland Merkez Bankası (BoT) ve Endonezya Merkez Bankası (BI), faiz kararlarını duyuracak (10.00, 10.30).

Avrupa açılışı İngiltere'den önemli verilerle başlayacak; kasım ayına ilişkin tüketici, üretici ve perakende fiyatlar açıklanacak (10.00).

İspanya'dan ekim ayına ilişkin sanayi ciroları ve hizmet sektörü aktivite verileri gelecek (11.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, MNI web seminerinde konuşacak (12.00).

ONS, İngiltere için ekim ayına ilişkin konut fiyatlarını açıklayacak (12.30).

Euro Bölgesi'nden kasım ayı final tüketici fiyatları ve ekim ayı inşaat üretimi rakamları takip edilecek (13.00).

ABD'de enerji sektörünün en büyük ticari birliği olan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol ve petrol ürünleri stokları verileri açıklanacak (00.30).

Meksika'dan üçüncü çeyrek dönem özel harcamalar ve toplam talep verileri izlenecek (15.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (15.00).

ABD'den üçüncü çeyrek dönem cari denge, kasım ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri gelecek (16.30).

ABD Enerji Bakanlığı (DoE), petrol ve petrol ürünleri stokları verilerini açıklayacak (18.30).

Günün beklenen kararı ABD'den gelecek; ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını ve makroekonomik tahminlerini duyuracak. Kararın ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek, soruları yanıtlayacak (22.00, 22.30).

Arjantin'in kasım ayı dış ticaret rakamları yayımlanacak (22.00).

19 ARALIK PERŞEMBE YURTİÇİ GÜNDEM

TCMB'den ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu raporu gelecek (10.00).

TÜİK, 2023 yılı "Sosyal Koruma İstatistikleri" raporunu yayımlayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık sektör verilerini açıklayacak (14.00).

TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler, parasal veriler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TCMB aynı saatte kasım ayı için uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini de duyuracak (14.30).

YURTDIŞI GÜNDEM

Yeni Zelanda'nın üçüncü çeyrek dönem için GSYH rakamları takip edilecek (00.45).

Japonya'nın haftalık yabancı pay ve tahvil işlemleri yayımlayacak (02.50).

Japonya Merkez Bankası (BoJ), yılın son faiz kararını açıklayacak (06.00).

Filipinler Merkez Bankası (BSP), faiz kararını duyuracak. (06.00).

Hollanda'nın kasım ayı işsizlik oranı açıklanacak (08.30).

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, faiz kararıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek (09.30).

ACEA, Avrupa Birliği ülkeleri için kasım ayının yeni binek araç kayıtlarını yayımlayacak (10.00).

İsviçre'den kasım ayı dış ticaret rakamları gelecek (10.00).

GfK, Almanya'nın tüketici güven endeksini açıklayacak (10.00).

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), faiz kararını duyuracak (11.30).

İspanya'dan ekim ayı dış ticaret rakamları takip edilecek (12.00).

İtalya'nın ekim ayı cari işlemler dengesi ve üçüncü çeyrek konut fiyatları verileri yayımlanacak (13.00).

Bölgede bir başka faiz kararı da Norveç Merkez Bankası (Norges) tarafından açıklanacak (13.00).

Günün faiz kararları İngiltere Merkez Bankası (BoE) ile devam edecek. Kararın ardından BoE Başkanı Andrew Bailey, basın toplantısı düzenleyecek (15.00, 15.30).

Bölgede Çekya Merkez Bankası (CNB) ve Moldova Merkez Bankası (BNM) faiz kararları da izlenecek (16.30)

ABD'den yılın üçüncü çeyrek dönemine ilişkin nihai GSYH rakamları takip edilecek (16.30).

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed iş koşulları endeksi verileri açıklanacak (16.30).

ABD'den veri akışı kasım ayı ikinci el konut satışları ve conference Board öncü göstergeler ile devam edecek (18.00).

ABD'de haftalık doğalgaz stokları verileri yayımlanacak (18.30).

ABD bölgesel endekslerinden Kansas Fed imalat endeksi gelecek (19.00).

Günün son faiz kararı Meksika Merkez Bankası'ndan (Banxico) gelecek (22.00).

Günün son saatinde ABD Hazinesi tarafından ekim ayının sermaye hareketleri verileri ekranlara düşecek.

Avrupa Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

20 ARALIK CUMA YURTİÇİ GÜNDEM

TÜİK ve TCMB tarafından ortaklaşa hazırlanan tüketici güven endeksi rakamları takip edilecek (10.00).

TÜİK kasım ayı için motorlu kara taşıtları ve yurt dışı üretici fiyatlarını da yayımlayacak (10.00).

TCMB'den "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları gelecek (10.00).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayı için kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayımlayacak (10.00).

Hazine, kasım ayı için iç ve dış borç stoku rakamlarını açıklayacak (17.30).

YURTDIŞI GÜNDEM

Günün ilk saatinde Güney Kore'nin kasım ayı üretici fiyatları açıklanacak (00.00).

Yeni Zelanda'dan kasım ayının dış ticaret rakamları takip edilecek (00.45).

Japonya'dan kasım ayına ilişkin tüketici fiyatları verileri izlenecek (02.30).

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcı Brad Jones, AusPayNet Zirvesi 2024'te konuşma yapacak (02.45).

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 ve 5 yıl vadeli borç verme (LPR) faiz oranlarını açıklayacak (04.15).

Yeni Zelanda'dan kasım ayının kredi kartı harcamaları gelecek (05.00).

Malezya'nın tüketici fiyatları kasım rakamları açıklanacak (07.00).

SMMT, günün ilk saatlerinde İngiltere için otomobil üretimi verilerini yayımlayacak (03.01).

Hollanda'da tüketici güven endeksi açıklanacak (08.30).

Almanya'nın kasım ayına ilişkin üretici fiyatları ile üçüncü çeyrek konut fiyatları takip edilecek (10.00).

İngiltere'nin kasım ayı bütçe rakamları yayımlanacak (10.00).

İspanya'nın ekim ayı mortgage verileri ile hizmet sektörü üretimi açıklanacak (11.00).

Norveç Merkez Bankası (Norges) Başkan Yardımcıları Pål Longva ve Øystein Børsum, Norges Doğu Bölgesi Bölgesel Ağı'nda konuşma yapacak (11.00).

İtalya'dan önce tüketici ve iş dünyası güven endeksleri, ardından sanayi ciro endeksi izlenecek (12.00, 13.00).

Rusya Merkez Bankası (CBR), yılın son faiz kararını açıklayacak (13.30).

İtalya'dan gelecek son veri kasım ayının üretici fiyatları olacak (14.00).

FGV, Brezilya'nın tüketici güven endeksini açıklayacak (14.00).

Rusya Merkez Bankası(CBR) Başkanı Elvira Nabiullina, faiz kararıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek (15.00).

Piyasalar ABD'den gelecek kasım ayına ilişkin çekirdek PCE rakamlarına odaklanacak. Çekirdek PCE ile birlikte kişisel gelir ve harcamalar ile PCE fiyatları da ekranlara düşecek (16.30).

Kanada'nın yeni konut fiyatları kasım ayı rakamları ile perakende satışlar ekim ayı rakamları yayımlanacak (16.30).

ABD bölgesel verilerinin en önemlilerinden Michigan tüketici güven endeksi final rakamları açıklanacak (18.00).

Euro Bölgesi için öncü tüketici güven endeksi yayımlanacak (18.00).

Baker Hughes tarafından sondaj kule sayıları açıklanacak (21.00).

Kolombiya Merkez Bankası (Banrep), faiz kararını açıklayacak (21.00).

Arjantin'in ekim ayı ekonomik aktivite verileri yayımlanacak (22.00).