Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi?

Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi?

8.05.2026 11:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi?

Borsa İstanbul’daki pay piyasalarında gözlenen yukarı yönlü ivme, halka açık spor kulüplerinin hisselerinde de etkili bir yükselişe kapı araladı. Şampiyonluk yarışı, stratejik sponsorluk anlaşmaları ve yönetimsel değişim süreçlerinin yatırımcı kararlarını şekillendirdiği bu dönemde, spor endeksi genel piyasa performansının üzerine çıkarak dikkat çekici bir kazanım sergiledi.

Borsa İstanbul’da nisan ayında görülen güçlü yükseliş spor hisselerine de yansıdı. Pay piyasalarında pozitif havanın etkisiyle spor endeksi söz konusu dönemde yüzde 14,3 değer kazandı.

Borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp, yüzde 21,2’lik yükselişle Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe’yi yüzde 14,5 ile Beşiktaş, yüzde 11,4 ile Galatasaray ve yüzde 7,6 ile Trabzonspor takip etti.

FENERBAHÇE HİSSELERİNDE GENEL KURUL ETKİSİ

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul kararının açıklanması, hisselerdeki yükselişte etkili oldu. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ HİSSELERİ DE YÜKSELDİ

Trendyol Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’ın hisseleri de nisan ayında güçlü performans gösterdi.

Beşiktaş tarafında ise sponsorluk anlaşmaları öne çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Cola Turka ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ayrıca forma göğüs sponsorluğu için Beko ile devam eden anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. Kulüp, dijital kod satış platformu Dijipin ile e-spor takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasını da yeniledi.

TRABZONSPOR FATİH TEKKE İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Bu sezon Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, ligde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından 3’üncü sırada yer aldı.

YILBAŞINDAN BU YANA EN ÇOK BEŞİKTAŞ KAZANDIRDI

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana hisse performansları incelendiğinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 1,8 ile Beşiktaş oldu. Galatasaray hisseleri de yüzde 0,9 yükseldi.

Aynı dönemde Trabzonspor hisseleri yüzde 7,5, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 8,2 değer kaybetti.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ FENERBAHÇE’DE

Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu. Kulüp, nisan ayını 19 milyar 625 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe’yi 15 milyar 795 milyon TL ile Galatasaray, 7 milyar 425 milyon TL ile Trabzonspor ve 7 milyar 245 milyon 184 bin 875 TL ile Beşiktaş izledi.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #borsa #fenerbahçe #trabzonspor

İlgili Haberler

Yasa Genel Kurul'dan geçti: Site aidat düzenlemesinde tüm ayrıntılar belli oldu
Yasa Genel Kurul'dan geçti: Site aidat düzenlemesinde tüm ayrıntılar belli oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen yeni kanunla birlikte toplu konut ve site yönetimlerinde uygulanan fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
POS ile ödemede yeni dönem: O uygulama tamamen kaldırıldı
POS ile ödemede yeni dönem: O uygulama tamamen kaldırıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile alışveriş süreçlerinde kağıt israfına ve ara formlara son veriliyor.
Otomotiv devi Autoliv Türkiye'den çekiliyor: Faaliyetler kademeli olarak sonlandırılacak
Otomotiv devi Autoliv Türkiye'den çekiliyor: Faaliyetler kademeli olarak sonlandırılacak Küresel otomotiv sektöründeki daralma ve kapasite fazlası gerekçesiyle Autoliv, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak durduracağını açıkladı. Yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkileyecek olan bu karar doğrultusunda hava yastığı ve emniyet kemeri gibi güvenlik ekipmanlarının üretimi 2028 yılına kadar şirketin bölgedeki diğer tesislerine taşınmış olacak.