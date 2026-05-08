Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi?

Borsa İstanbul’da nisan ayında görülen güçlü yükseliş spor hisselerine de yansıdı. Pay piyasalarında pozitif havanın etkisiyle spor endeksi söz konusu dönemde yüzde 14,3 değer kazandı.

Borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp, yüzde 21,2’lik yükselişle Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe’yi yüzde 14,5 ile Beşiktaş, yüzde 11,4 ile Galatasaray ve yüzde 7,6 ile Trabzonspor takip etti.

FENERBAHÇE HİSSELERİNDE GENEL KURUL ETKİSİ

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul kararının açıklanması, hisselerdeki yükselişte etkili oldu. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ HİSSELERİ DE YÜKSELDİ

Trendyol Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’ın hisseleri de nisan ayında güçlü performans gösterdi.

Beşiktaş tarafında ise sponsorluk anlaşmaları öne çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Cola Turka ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ayrıca forma göğüs sponsorluğu için Beko ile devam eden anlaşmanın 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. Kulüp, dijital kod satış platformu Dijipin ile e-spor takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasını da yeniledi.

TRABZONSPOR FATİH TEKKE İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Bu sezon Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, ligde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından 3’üncü sırada yer aldı.

YILBAŞINDAN BU YANA EN ÇOK BEŞİKTAŞ KAZANDIRDI

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana hisse performansları incelendiğinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 1,8 ile Beşiktaş oldu. Galatasaray hisseleri de yüzde 0,9 yükseldi.

Aynı dönemde Trabzonspor hisseleri yüzde 7,5, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 8,2 değer kaybetti.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ FENERBAHÇE’DE

Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu. Kulüp, nisan ayını 19 milyar 625 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe’yi 15 milyar 795 milyon TL ile Galatasaray, 7 milyar 425 milyon TL ile Trabzonspor ve 7 milyar 245 milyon 184 bin 875 TL ile Beşiktaş izledi.