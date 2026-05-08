Yasa Genel Kurul'dan geçti: Site aidat düzenlemesinde tüm ayrıntılar belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme ile site aidatları ve yönetim süreçlerine ilişkin yeni kurallar getirildi. Yeni düzenleme kapsamında yöneticilerin görevleri yeniden tanımlanırken, aidat ve avans tutarlarının belirlenmesine yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

Düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinde keyfi aidat artışlarının ve fahiş ücret uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İşletme projeleri ile yönetim planı değişiklikleri gibi kritik süreçler de kat maliklerinin onayına ve belirli ekonomik sınırlara bağlanacak.

YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre yöneticiler; ana gayrimenkulün genel yönetimi, korunması, bakım, onarım ve temizlik işleri ile asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta giderleri için gerekli avansların toplanmasından sorumlu olacak.

Yönetim planında farklı bir tarih belirtilmemesi halinde, avanslar her takvim yılının ilk ayında ve işletme projesi onaylanıncaya kadar kat maliklerinden tahsil edilecek.

KEYFİ AİDAT ARTIŞLARI NASIL ENGELLENECEK?

Kanunla birlikte yöneticilerin toplayacağı avans miktarının kat malikleri kurulunca onaylanması zorunlu hale getirildi. İşletme projeleri de kat malikleri genel kurulunda kabul edilecek.

Kat malikleri kurulunca onaylanmış bir işletme projesi bulunmaması halinde yönetici, en geç 3 ay içinde geçici işletme projesi hazırlayacak. Hazırlanan proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlanan kişilere imza karşılığı ya da taahhütlü mektupla bildirilecek.

Söz konusu geçici işletme projesi için en geç 3 ay içinde genel kurulda aynen veya değiştirilerek kabul yönünde karar alınacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI SINIRI GETİRİLDİ

Düzenlemeye göre mevcut işletme projesinin bulunması halinde, geçici işletme projesinde öngörülen bedel yeniden değerleme oranını aşamayacak.

Belirlenecek tutar, yürürlükteki işletme projesi bedeli esas alınarak ve takvim yılı başından itibaren geçerli olacak şekilde hesaplanacak. Hazırlanan proje daha sonra kat malikleri kurulunun onayına sunulacak.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 3’TE 2 ÇOĞUNLUK ŞARTI

Yeni düzenleme kapsamında yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin toplam sayısının 3’te 2’sinin oyunun alınması gerekecek.

Kanuna aykırı yönetim planı hükümleri ise uygulanmayacak.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK

Site aidatları ve yönetim süreçlerine ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.