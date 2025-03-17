Doruk Madencilik işçileri aileleriyle birlikte eylemde!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:12

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:12

Doruk Madencilik işçileri, 4 aydır maaşlarını alamadıkları için Eskişehir Mihalıcçık'taki SSS Yıldızlar Holding önünde aileleriyle birlikte protesto eylemi yaptı. Çalışanlar aralık ayı maaşları ve ikramiyeleri ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Eyleme katılan işçiler geçim sıkıntısı çektiklerini ve ramazan ayında yardım kolileriyle geçindiklerini ifade etti.

Bir işçi, “Ev kirası, mutfak masrafları var, çocuğum var, maaş ödenmiyor, başka iş yapmaya çalışıyoruz. Bu sorun bir an önce çözülsün” dedi. Diğer bir işçi de, “Emeğimizin karşılığını alamıyoruz, geçim sıkıntısı çekiyoruz” diye konuştu.

T. Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, işverenin aralık maaşı ve ikramiyesini saat beşe kadar yatırmasını talep etti. Maaşlar ödenmezse işçiler yerinden ayrılmayacaklarını belirtti.